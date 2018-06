Einfühlsame Klassiker

Anzeige

Triefenstein.Ein Gitarrenkonzert mit alten und neuen musikalischen Schätzen veranstaltet die Christusträger-Bruderschaft: Am Mittwoch, 27. Juni 2018, 19.30 Uhr, tritt der Gitarrist und bekannte Prediger Klaus Göttler aus Wuppertal im Kloster Triefenstein auf. Die Überschrift seines Konzerts: „In dir ist Freude“ zitiert einen beliebten Choral aus dem 17. Jahrhundert.

In der besonderen Akustik der Klosterkirche präsentiert Klaus Göttler seine Solo-CD „Choral Acoustics“. Das Album enthält bekannte Melodien und Gitarrenmusik. Die einfühlsamen Arrangements von Kirchenklassikern wie „Gott ist gegenwärtig“, „Jesus ist kommen“ oder eben „In dir ist Freude“ schaffen eine einzigartige Verbindung zwischen jahrhundertalter Choralmusik und modernen Popsounds.

Bei Göttlers erstem Konzert in der Triefensteiner Klosterkirche erlebten vor zwei Jahren viele Zuhörer einen anregenden und unvergesslichen Abend. Klaus Göttler, Jahrgang 1966, lebt mit seiner Familie in Wuppertal ist Praxisdozent bei der „Evangelistenschule Johanneum“ und ist im gesamten deutschsprachigen Raum als Theologe und Prediger unterwegs. Er hat Liederbücher und Unterrichtsmaterial für Gitarrenschüler herausgegeben und an etlichen CDs mitgearbeitet. Der Eintritt zum Konzert ist frei.