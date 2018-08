Wertheim.Um die Einhaltung der Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu überprüfen, besichtigt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in den kommenden Wochen die von ihr versicherten Unternehmen in Wertheim.

Wie die SVLFG mitteilt, wird die zuständige Aufsichtsperson der Sozialversicherung bei den Besichtigungen auch zu arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Berufskrankheiten sowie zur Verhütung von Arbeitsunfällen beraten.

Die versicherten Unternehmer, auch Kleinstbetriebe, haben laut Sozialgesetzbuch die Besichtigung zu ermöglichen, heißt es in der Mitteilung weiter. Für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen sind die Unternehmer verantwortlich: So haben sie vor allem ihre betrieblichen Einrichtungen und Maschinen in vorschriftsmäßigem Zustand zu halten, ihre Mitarbeiter über die bei ihren Arbeiten auftretenden Gefahren angemessen zu unterrichten und diese zur Einhaltung der Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz anzuhalten. svlfg

