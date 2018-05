Einige offene Fragen im Kreis Buchen

Anzeige

Der Aufstieg des TTSC Buchen in die Fußball-Kreisklasse A Buchen ist nach dem mit 3:0 Toren und drei Punkten gewerteten Spiel gegen den FC Schweinberg II (der hatte die Partie beim Tabellenführer am Wochenende kurzfristig abgesagt) nun klar. Aber bei dem, was sonst noch so kommt im Fußballkreis Buchen, ist vieles offen. In diesem Jahr werden wohl einige sportliche Entscheidungen eben nicht sportlich, sondern „durch die Spielordnung“ fallen.

Warum? Deshalb: Der VfR Gommersdorf II wird die Landesliga auf jeden Fall in Richtung Kreisliga Buchen verlassen müssen, auch wenn die Jagsttäler die Klasse sportlich halten würden. Der Grund: Gommersdorf I wird aus der Verbandsliga absteigen – und zwei Mannschaften von einem Vereinen dürfen eben nicht in einer Liga spielen.

Aus der Kreisliga Buchen wird es keinen direkten Absteiger geben, weil der TSV Götzingen und der VfL Eberstadt „zusammengehen“ (wir berichteten mehrfach). Doch nicht nur das. Jetzt „droht“ auch die geplante Relegation zwischen dem Letzten der Kreisliga und dem Dritten der A-Klasse auszufallen, da der TV Hardheim und der SV Bretzingen derzeit über eine Spielgemeinschaft sprechen. „Stand jetzt sind wir in guten Verhandlungen. Es sind aber noch ein paar Punkte zu klären“, sagte Torben Franzwa den FN auf Nachfrage. Wenn es hier zu einer weiteren SpG käme, gäbe es keine Relegation, weil es in der Kreisliga ja dann zwei Teams weniger wären als aktuell, also 13. Dann gäbe es drei Aufsteiger aus der Kreisklasse A – und, Stand jetzt, mit dem FC Schloßau, dem TSV Buchen und dem VfR Gommersdorf II auch drei Absteiger: 13+3 (A-Klasse) +3 (Landesliga) -1 (Meister und Aufsteiger) =18. So „stark“ wäre die Kreisliga dann in der Saison 2018/19. Sollte der Vizemeister noch über die Relegation in die Landesliga aufsteigen, dann wären es 17 Mannschaften.