Einige Projekte in Sambia realisiert und weitere geplant

Böttigheim.Der Förderverein S.A.m.b.i.A. (Schulische Ausbildung mit beruflich individueller Ausprägung) lud seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen in den Rathaussaal ein.

Schriftführerin Bernadette Koska informierte die aus ganz Deutschland angereisten Vereinsmitglieder über die Aktivitäten von 2017 und hielt eine Vorschau auf 2018.

So gab es unter anderem einen Spendenlauf an der Schule in Lengfurt, einen Friedensgottesdienst anlässlich des fünfjährigen Bestehens in Böttigheim, die Tombola am Adventsbasar sowie ein Benefizkonzert des Gesangvereins „Melomania“ aus Helmstadt. Bei all den Aktionen wurden dem S.A.m.b.i.A.-Verein Geldspenden überreicht. Für 2018 steht bereits ein Benefiz-Gottesdienst am Sonntag, 6. Mai, unter Mitwirkung des „Missio-Chors“ in der Kirche in Großrinderfeld, die Reise von Anita Bartsch und zwei Begleiterinnen im Mai nach Sambia und ein Schulprojekt der „Astrid-Lindgren-Grundschule“ Helmstadt im Terminkalender.