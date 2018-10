Einige wichtige Erkenntnisse gewonnen

Jede Menge Erkenntnisse brachte die Notfallübung im Reicholzheimer Tunnel nicht nur den Einsatzkräften der Feuerwehr, sondern auch den Verantwortlichen der Westfrankenbahn.

Wertheim. Die Erleichterung bei Thomas Kießling schien fast echt zu sein. „Vielen Dank“, sagte er bei der Abschlussbesprechung am Samstagvormittag zu den um ihn versammelten Feuerwehrleuten. „Sie haben meine Familie gerettet.“ Da mussten dann auch Ehefrau Jana und die beiden Söhne Marlon und Simon schmunzeln.

Zuvor waren sie drei der insgesamt sieben „Verletzten“ gewesen, die es bei der Notfallübung der Freiwilligen Feuerwehren Wertheim und Reicholzheim gemeinsam mit der Westfrankenbahn zu finden und zu retten galt.

Zu ihnen gehörte auch Denis Kollai, Geschäftsführer des Unternehmens. Der zeigte sich am Ende beeindruckt. Hatte er sich zunächst noch gewundert, warum die Feuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften angerückt war, so stellte er abschließend fest: „Im Ernstfall hätte es keiner weniger sein dürfen“.

Zu dem Zeitpunkt stand der Triebwagen der Baureihe VT 642 – Züge dieses Typs kommen künftig auf der Taubertalbahn überwiegend zum Einsatz – schon wieder auf den Gleisen am nördlichen Eingang des 542 Meter langen Reicholzheimer Tunnels. So wie auch zu Beginn der Übung, für die Kießling, Bezirksleiter Betrieb, um kurz vor 8.30 Uhr am Samstag den entsprechenden Notruf abgesetzt.

Das Szenario sah vor, dass der Zug im Tunnel mit einem technischen Defekt liegenbleibt und eine Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Ehe es aber so richtig losging, bekamen die Feuerwehrleute erst einmal von Notfallmanager Thomas Vierheilig eine Einweisung in das Fahrzeug, das gerade für Hilfs- und Rettungsorganisationen einige besondere Herausforderungen aufweist.

Wichtige Fragen

Wie lassen sich welche Türen öffnen, wo befinden sich Notausstiegsfenster und wo liegen die Treibstofftanks, lauteten einige der Fragen, die Vierheilig beantwortete. Dann setzte sich der Triebwagen mit dem schönen Namen „Die Bembel im Kahlgrund“ in Bewegung verschwand in der dunklen Tunnelröhre.

Zum Glück für die Einsatzkräfte blieb er nach rund 25 Metern wieder stehen. Schon nach dieser vergleichsweise kurzen Strecke waren die Rücklichter gerade nur noch schemenhaft zu erkennen. Das könnte auch an dem bengalischen Feuer mit der entsprechenden Dunstentwicklung gelegen haben, das dem Szenario eine leicht gespenstisch wirkende Atmosphäre verlieh. Dafür hatten die Feuerwehrleute aber wahrscheinlich keinen Blick. Sie durften sich auch nicht ablenken lassen.

Unter Atemschutz kämpften sich erst ein Erkundungs- dann ein Schlauchtrupp durchs nur notdürftig erleuchtete Dunkel. Kein leichter Gang, auch nicht für die Einsatzkräfte, die sich anschließend an die Rettung und den Abtransport der „Verletzten“ machten. Das Schotterbett verlangte allen einiges ab. Und dass bereits Vorbereitungen für die Tunnelsanierung getroffen worden waren, tat ein Übriges dazu.

Mag auch nicht alles ganz so wie aus dem Bilderbuch geklappt haben, „das Übungsziel ist einigermaßen erreicht worden“, so der Wertheimer Abteilungskommandant Jochen Kirchner bei der kurzen Abschlussbesprechung.

Manches von dem, was diesmal die Bedingungen für die Einsatzkräfte erschwert hat, wird bei der anstehenden Tunnelsanierung beseitigt. So wird das derzeit noch mehr am Rande liegende Gleis verlegt. Das schafft Platz für Gehwege links und rechts jeweils mit Handläufen. In einem Spezialverfahren wird eine neue Innenschale in die Röhre eingebaut, die sicherheitstechnische Einrichtungen werden geschaffen. Dazu gehören die bislang völlig fehlende Notbeleuchtung und Beschilderung sowie eine Trockenlöschleitung.

Beseitigt wird auch ein Problem, das bei dieser Übung zutage trat: Schon nach 25 Metern war zwischen den Einsatzkräften im und außerhalb des Tunnels kaum mehr eine verständliche Funkverbindung möglich.

Rund 15 Millionen Euro lässt sich die Westfrankenbahn die Sanierung kosten, erläuterte Kollai am Rande der Übung. Zwei Jahre wird die Maßnahme dauern. Gearbeitet wird überwiegend nachts, so dass der Zugverkehr bis auf wenige Ausnahmen tagsüber nicht beeinträchtigt oder gar ausgesetzt werden muss. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018