Einkaufsbummel mit Kunst und Musik

Die Besucher strömten in Scharen in die Wertheimer Innenstadt. So war es auch am Mittwoch wieder, bei der dritten Auflage von „Shoppen und Schöppeln“.

Wertheim. Ungewöhnlich voll für einen Mittwochnachmittag war es in der Wertheimer Innenstadt. „Was geht denn hier ab? Hier ist ja die Hölle los“, wunderte sich eine Bewohnerin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Am bayerischen Feiertag „Maria Himmelfahrt“ folgten die Menschen von dort seit geraumer Zeit dem Lockruf der Wertheimer zu einem Bummeln unter dem Motto „Shoppen und Schöppeln“. Insofern war der große Andrang an diesem Mittwochnachmittag dann nicht so ungewöhnlich, schließlich ist die Veranstaltung seit ihrer Premiere ein ziemlicher Erfolg. Recht zufrieden schaute Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager schon zur Halbzeit drein. Wie hatte er es doch im vergangenen Jahr gesagt? „Das ist ein klassischer Fall von: wenn alle mitmachen, können wir etwas erreichen.“ Und das galt auch dieses Mal wieder.

Gut 35 Geschäfte nahmen teil und boten ab dem Nachmittag nicht nur ihre Waren feil, sondern dazu noch kostenlos das eine oder andere Gläschen guten Weines. „Wenn ich die alle durchprobiere, bin ich heute Abend gut drauf“, meinte ein Besucher launig, den Programmflyer in der Hand.

Für gehobene Stimmung sorgten darüber hinaus das passende Wetter, das diesmal sogar bis in die Abendstunden durchhielt – vergangenes Jahr hatte es immer mal wieder geregnet – und jede Menge Musik. In der Maingasse spielte Michael Ertel auf, in der Eichelgasse der bekannte Pino Supertino. Und auf dem Marktplatz gab die Electric Skiffle Band ein wohlklingendes kleines Konzert. Hier konnte man auch eine feste Grundlage für die flüssigen Proben schaffen.

Nicht vergessen werden soll, dass es auch Kunst zu bestaunen und, wie etwa wiederum auf dem Marktplatz, Künstler in Aktion zu erleben gab. Freiluftgemäldegalerien konnten zudem in der Brückengasse und am Mainplatz besuchen werden.

Aber auch die Wertheimer Museen beteiligten sich mit eigenen Aktionen an „Shoppen und Schöppeln“ und konnten mit der Resonanz durchaus zufrieden sein.

Zum Abschluss eines gelungenen Tages trafen sich viele Sangesfreunde schließlich noch zunächst im Pavillon am Mainplatz und später auf dem Wenzelplatz zum gemeinsamen „SchöppelSingen“ bekannter Volks- und Abendlieder.

