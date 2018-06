Einlasskontrollen möglich

Die Sicherheitsgruppe der Gerichte und Staatsanwaltschaften können stichprobenartig oder auch auf Anforderung der Gerichte Einlasskontrollen etwa bei den Amtsgerichten vornehmen. © Göpfert

Wertheim.Aufgrund negativer Vorfälle an verschiedenen Gerichten in Deutschland gibt es jetzt auch zeitweise Einlasskontrollen an den Gerichten der Landgerichtsbezirke Mannheim, Heidelberg und Mosbach. Zum Letzteren gehören unter anderem die Amtsgerichte Wertheim, Tauberbischofsheim und Buchen.

Vorgenommen werden die Kontrollen von der "Sicherheitsgruppe der Gerichte und Staatsanwaltschaften"

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.01.2015