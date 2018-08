Einmal durch den Bettenbergtunnel

Kreuzwertheim.Anlässlich der 22. „Batnight“ veranstalten Fledermausberater Uwe Scheurich und die Ortsgruppe Kreuzwertheim im BUND Naturschutz in Bayern eine Fledermausführung. Sie findet am Freitag, 24. August, um 20 Uhr im Bettingbergtunnel statt. Mit dieser Veranstaltung soll allen Interessierten den Einblick in die faszinierende Welt der Fledermäuse vermittelt werden. Treffpunkt ist der Parkplatz in den Bachwiesen rund 600 Meter nach dem Alten Bahnhof in Kreuzwertheim. Nach einer etwa 30-minütigen Einführung über die heimischen Fledermäuse wird gemeinsam durch den alten Eisenbahntunnel mit 720 Metern Länge gelaufen. Gutes Schuhwerk, eine Taschenlampe sowie warme Kleidung sind von Vorteil. Mit Hilfe eines „Batcorders“ werden die Rufe der Fledermäuse für die Teilnehmer hörbar gemacht. Bei Starkregen und Gewitter fällt die Führung aus. Für Erwachsene wird ein Kostenbeitrag erhoben, Kinder und Jugendliche sind bei den Führungen kostenfrei. Anfragen beantwortet Uwe Scheurich, Telefon 0176/47229388.

