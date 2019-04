Reicholzheim.Mehr als 140 Mitglieder wurden im Rahmen des Festkommers zum 100. Geburtstag am Samstagabend für ihre langjährige Treue zum VfB Reicholzheim geehrt (wir berichteten). Sie belegten die Aussage des stellvertretenden Oberbürgermeisters Bernd Hartmannsgruber: „Einmal VfB, immer VfB“.

Wie Alois Prokopp gehört Viktor Weidinger seit 70 Jahren dem Verein für Bewegungsspiele an und begeisterte das Publikum in der Turn- und Festhalle mit seinem Humor. Stehende Ovationen und „Bravo“-Rufe gab es für Elmar Amend, Werner Hahn und Ingrid Krieg, die neuen Ehrenmitglieder, deren Verdienste vom Vorsitzenden Carsten Schmidt gewürdigt wurden.

Auch die Verbandsvertreter hatten neben lobenden Worten Präsente für den Jubilar sowie Urkunden und Ehrennadeln für besondere Mitglieder mitgebracht. Matthias Werner als Repräsentant des Nordbadischen Volleyball-Verbandes hob hervor, dass die Reicholzheimer sich als erstes nordbadisches Team bereiterklärt hatten, an der Verbandsliga teilzunehmen. Dem Beispiel seien inzwischen andere Mannschaften gefolgt, freute er sich. Weniger „Wohlgefallen“ lösten bei ihm Erinnerungen an „schreckliche Niederlagen“ aus, die man in der „gefürchteten Halle“ in Reicholzheim schon habe einstecken müssen.

Seinen „uneingeschränkten Respekt“ zollte Werner Wiessmann, Vorsitzender des Main-Neckar-Turngaus und Vertreter des Badischen Turnerbundes, für „das Engagement im Dienst des Sports, des Turnens und der Gesellschaft“. Er sagte Dank für das harmonische Miteinander und nannte den VfB einen beispielhaften Sportverein.

Dass die Fußballer in den vergangenen Jahren recht erfolgreich waren und aktuell sind, rief Georg Alter, Kreisvorsitzender des Badischen Fußballverbandes in Erinnerung. Kurz ging er auf die Gründung des VfB in schwieriger Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein und darauf, dass man in 100 Jahren Höhen und Tiefen erlebt habe. Kreisjugendleiter Hubert Dick hob die gute Jugendarbeit hervor, die Früchte trage.

Sportkreisvorsitzender Matthias Götzelmann brachte die Versammlung dazu, darüber zu staunen, dass der VfB in wenigen Jahren 300 neue Mitglieder hinzugewonnen habe. Dann stellten er fest: „Nicht die Jahre des Vereins zählen, sondern das Leben, das man in diesen Jahren dem Verein eingehaucht hat.“ ek

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019