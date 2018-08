Einmietebetrug in zwei Fällen

Wertheim.Ein Mann und eine Frau, der zuletzt bekannte Aufenthalt war Freudenberg, sollten sich beim Amtsgericht Wertheim wegen Einmietebetrugs verantworten. Die beiden fehlten unentschuldigt bei der Verhandlung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete die Richterin Haftbefehl an. Das Pärchen mit Kleinkind, hatte im Frühjahr 2017 in Freudenberg eine Wohnung angemietet, zahlte jedoch die Miete nicht. Zum ausstehenden Mietbetrag, etwa 1500 Euro, kommen weitere Kosten, wodurch der Gesamtschaden bei 2000 Euro liegt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten schon bei Unterzeichnung des Mietvertrags Zahlungsschwierigkeiten hatten und aufgrund ihrer finanziellen Situation damit rechnen mussten, die Miete nicht zahlen zu können. Der Staatsanwalt sieht somit die Voraussetzungen für einen Einmietebetrug als gegeben an. Dem Beschuldigten wurde die Ladung zur Verhandlung Anfang August 2018 von einem Polizisten persönlich übergeben, die Angeklagte erhielt sie durch Postzustellungsurkunde der Deutschen Post. Da die beiden bereits Eintragungen im Strafregister haben, kam eine Umwandlung der zwei Anklageverfahren in zwei Strafbefehle (Abwicklung auf schriftlichen Weg) nicht in Betracht. goe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018