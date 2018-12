Einnahmen waren nicht nur für Klassenkasse bestimmt

Bestenheid.Nicht nur für ihre eigene Klassenkasse wollten die Schüler der Comenius Realschule in Bestenheid beim traditionellen Adventscafé Geld verdienen. Sie hatten sich vorgenommen, auch ärmeren Kindern zu helfen. Und so wurde entschieden, zehn Prozent der Einnahmen an den Verein „Weltherz“ zu spenden.

Dieser wurde von Denise Benz mit Mitstreitern, vornehmlich aus dem Raum Main-Spessart, gegründet. Der Verein unterstützt ein Waisenhaus in Tansania.

Wie es im bericht der Verantwortlichen weiter heißt, konnten die für das Fest verantwortlichen Lehrkräfte Manuel Breitenbach, Jacqueline Sawicki und Daniel Schäfer am Ende des Adventscafés über 300 Euro an Vereinsmitglied Luisa Dölger übergeben. Die Einnahmen kamen aus dem Essens- und Dekorationsverkauf der einzelnen Klassen.

Der Verein „Weltherz“ wurde 2017 gegründet, nachdem die Initiatorin auf einer Tansania-Reise 2017 das Waisenhaus „Hope Home“ und dessen Leiter Joseph und Sara kennen gelernt hatte.

Selbst unter widrigen Umständen aufgewachsen, versuchen die beiden möglichst vielen Kindern einen gelungenen Start ins Leben zu ermöglichen.

Dabei unterstützt sie der Verein finanziell. Er möchte dem engagierten Ehepaar auch dabei helfen, beispielsweise durch eine Hühnerzucht unabhängiger von Spenden zu werden.

Diesen guten Zweck wollte die Comenius Realschule unterstützen, besonders da durch regelmäßige Besuche in Tansania und den persönlichen Kontakt sichergestellt ist, dass das Geld da ankommt, wo es hin soll. Der in der Region verwurzelte Verein wurde auch schon vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und dem Beruflichen Schulzentrum finanziell unterstützt, betonen die Verantwortlichen abschließend

