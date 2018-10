Einrichtung einmal auf den Kopf gestellt

Seit Anfang September wird sie schon genutzt, am Mittwochnachmittag wurde sie nun offiziell vorgestellt, die neue Krippengruppe in der evangelischen Kindertagesstätte Dertingen.

Dertingen. Dass am Anfang der kleinen Feierstunde die Mädchen und Jungen zusammen mit ihren Erzieherinnen das Lied vom „Volltreffer“ sangen, passte genau. Denn das, ein Volltreffer ist die neue Krippengruppe. Aber nicht nur sie, sondern eigentlich die gesamte evangelische Kindertagesstätte in Dertingen.

Pfarrer Bernhard Ziegler freute sich mit allen über die Erweiterung des Angebotes und würdigte Bürgermeister Wolfgang Stein, der immer mit dem Herzen dabei sei. „Wir wissen es sehr zu schätzen, mit der Stadt Wertheim stets einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben.“ Die Anerkennung Zieglers hatte sich aber auch das Architekturbüro Bannwarth und Ludwig verdient für die „Punktlandung“, dank derer das erweiterte Angebot mit Krippen- und Ganztagesplätzen zu Beginn des Kindergartenjahres am 1. September zur Verfügung stand.

Von Sabine Röhrig, der Geschäftsführerin im evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt für die Kindertagesstätten im Bereich Wertheim, über die benachbarte Grundschule, den Kirchengemeinderat, bis hin zu Uwe Schlör-Kempf von der Stadtverwaltung und natürlich die Erzieherinnen mit der Leiterin Manuela Müssig an der Spitze ließ Pfarrer Ziegler niemanden aus den es für den Einsatz im und für die Kindertagesstätte zu würdigen galt. „Ich freue mich ganz arg“, versicherte Bürgermeister Stein den vor ihm sitzenden Hauptpersonen des Tages. „Ihr seid das Wichtigste und Wertvollste, deshalb müssen wir uns um euch kümmern.“

Im laufenden Betrieb

Er sei „schon ein bisschen stolz“ auf das Ergebnis der Umbauten in der Einrichtung, für die die Stadt einen Investitionszuschuss in Höhe von rund 200 000 Euro beisteuerte. „Wenn man wusste, wie es vorher ausgesehen hat, konnte man sich nicht vorstellen, dass so etwas daraus werden würde.“ Und das alles passierte auch noch im laufenden Betrieb, betonte Stein. „Da musste man einiges aushalten.“ Im Grunde sei die gesamte Kindertagesstätte einmal auf den Kopf gestellt worden, denn Veränderungen gab es nicht nur im Krippenbereich. Noch vor wenigen Jahren, erinnerte der Bürgermeister, sei das Gespenst der drohenden Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen umgegangen. Jetzt diskutiere man über das genaue Gegenteil. „Wir sind bestrebt und bemüht als Stadt, den Wünschen und Anforderungen nachzukommen.“

Da, wie er wusste, „ein Onkel, der etwas mitbringt lieber ist, als eine Tante die nur Klavier spielt“, hatte Stein ein Geschenk dabei, das er an Manuela Müssig überreicht, die es umgehend an die Kinderschar zum Auspacken weiterreichte. Nachdem die Mädchen und Jungen nach einem weiteren gemeinsam gesungenen Lied dann abgezogen war, erläuterte die Leiterin der Einrichtung, welche Veränderungen organisatorischer und konzeptioneller Art es hier gegeben hat und dass man das Motto, „Wo Leben ist, da ist Bewegung“ schon in der Umbauphase umgesetzt habe und weiter umsetzen werde. Und das alles, um eine „Atmosphäre für die Kinder zu schaffen, in der sie sich wohl und geborgen fühlen und selbstbestimmt aufwachsen können“.

