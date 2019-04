Einsatz der Wertheimer Bürger würdigen

Auf der Burg Wertheim sollen in Zukunft gläserne Stelen an die Ereignisse am 1. April 1945 erinnern, darüber ist man sich einig. Unklar ist aktuell noch, wie diese Gedenkstätte heißen soll.

Wertheim. „In dieser Nacht haben die wenigsten geschlafen. Man weiß, heute werden keine Osterglocken läuten, denn der Feind steht angriffsbereit auf der Höhe“, schreibt Heinrich Herz in

