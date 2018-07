Einsatz für guten Zweck und Blumenwiese

Anzeige

Bestenheid.„Gemeinsam sind wir richtig stark“ und „Wir sammeln Spenden für Kinder, denen es nicht so gut geht auf unserer Welt“, ließ der Chor der Grundschule Bestenheid am Mittwochvormittag über den Fußballplatz der SV Viktoria Wertheim erschallen. Mit dem Lied der deutschlandweiten Aktion „Kinder laufen für Kinder“ wurde die Teilnahme der 160 Kinder am Spendenlauf eröffnet. Für die schulinterne Organisation zeichnete Lehrerin Vanessa Blesing verantwortlich.

60 Prozent der von den Kindern „erlaufenen“ Geldsumme erhält der „Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland“ als Spende. Diesem gehören gemeinnützige Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet an, die professionelle Clowns zu Besuchen in Kinderkliniken entsenden. „Den Kindern sollte bewusstwerden, dass jeden ein Krankenhausaufenthalt treffen kann.“, begründete Blesing die Auswahl.

40 Prozent der beim Lauf generierten Spenden kommen einem Projekt in der Schule zugute, das über den Förderverein abgewickelt wird. Mit dem Geld wollen Lehrer und Hausmeister unter dem Kirschbaum hinter der Spieleburg im Pausenhof eine Wildblumenwiese anlegen. Außerdem wird am Baum ein Insekten-Hotel angebracht. Es ist nicht möglich, dass die Schüler auf der Fläche spielen. Durch die Umwandlung in eine Wiese kommt es zu einer wertigen Nutzung.