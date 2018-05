Einspruch gegen Bußgeld abgelehnt

Anzeige

Dertingen.Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Aalbachstraße in Dertingen (L 2310) stellte die Stadtverwaltung Wertheim bei einem Pkw ein Tempo von 71 Stundenkilometern fest. Erlaubt sind dort höchsten 50 Kilometer pro Stunde.Der Gemeindevollzugsbedienstete hatte im September 2017 den Bereich Einmündung „Zur Steinhelle“ für die Messung gewählt, weil hier Kinder über die Straße müssen, und es keinen Fußgängerüberweg gibt.

Die Fahrerin erhielt einen Bußgeldbescheid über 80 Euro und legte Einspruch ein. Sie wurde durch einen Anwalt vertreten. Dieser räumte ein, dass die Mandantin, von Wüstenzell kommend, am Steuer saß. Sie sei aber ortsfremd und habe durch einen entgegenkommenden Lkw Ortsschild nicht sehen können.

Der Vollzugsbedienstete sah dies in seiner Aussage anders. So sei an den Häusern entlang der Straße zu erkennen, dass man innerorts ist. Desweiteren ist die L 2310 in diesem Bereich für LKW gesperrt. Der Verteidiger gab sich unbeeindruckt und beantragte die Einstellung des Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens, vergeblich.