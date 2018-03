Einst einflussreicher Wirtschaftsführer

Anzeige

Wertheim.Also früher, denkt man sich unwillkürlich, hat er das bestimmt nicht selbst gemacht. Ob er wohl erst im Ruhestand gelernt hat, Kaffee zu kochen? Paul F. Hahmann war schließlich einmal als Sprecher der Geschäftsführung der Firma Schuller, Vice President und Generalmanager von Johns Manville Europe einer der sicherlich einflussreichsten Wirtschaftsführer in Wertheim. Zum Jahresende 1999 trat er auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. Heute feiert er den 80. Geburtstag.

„Also selbst Kaffee kochen, das habe ich wirklich schon früh gelernt“, lacht er über die – zugegeben – doch recht klischeehafte Annahme. Am 8. März 1938 in Lohr am Main geboren, wuchs Paul Hahmann in einem, wie er sagt, „für die damalige Zeit sehr modernen Haushalt“ auf. Beide Eltern waren berufstätig. Der Vater als selbstständiger Handwerksmeister, in der Kommunalpolitik und in Vereinen sehr aktiv und später Ehrenbürger von Lohr, die Mutter als Hebamme. „Da bekam man natürlich auch Aufgaben in der Familie.“

Der heutige Jubilar machte Abitur am humanistischen Gymnasium, leistete seinen Wehrdienst und studierte dann in Würzburg Volkswirtschaft. Nach einer Tätigkeit bei einem Maschinenbauunternehmen in seiner Geburtsstadt kam Hahmann schließlich 1965 mit seiner Frau Ingrid, die er im Jahr zuvor geheiratet hatte, als Verkaufsleiter zur Schuller GmbH nach Wertheim.