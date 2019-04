Eintauchen in die Welt des Mittelalters

Mussten Gaukler, Ritter und Burgfräulein im vergangenen Herbst Wind und Regen weichen, wurden sie an diesem Wochenende von der Frühlingssonne verwöhnt.

Wertheim. Die Main-Tauber-Stadt zeigte sich bei blauem Himmel und warmen Temperaturen am Wochenende von seiner besten Seite. Die Besucher strömten auf die Burg, um einzutauchen in das Mittelalter, das gar nicht immer so dunkel war, wie es häufig dargestellt wird. Fast 1000 Jahre europäische Geschichte umfasst diese faszinierende Epoche, in der eine strenge Hierarchie galt, bekanntlich

„Und aus jedem Jahrhundert ist hier jemand oder etwas vertreten – sogar aus dem 21.“, kleidete ein Gast seine leise Kritik an mangelnder Authentizität der Veranstaltung in leicht spöttische Töne. Das scheinbar unvermeidliche Smartphone durfte nämlich auch bei diesem Burgfrühling, mit dem die veranstaltende Agentur „Sündenfrei“ ihren diesjährigen Saisonauftakt in Baden-Württemberg beging, nicht fehlen.

Schwertkämpfe für Kinder

Das Telefon am Ohr etwa eines Händlers, der doch ausweislich seine Kleidung aus einer Zeit zu beziehen schien, in der die Nachrichten noch auf ganz andere Art und Weise verbreitet wurden, erscheint halt doch ein wenig befremdlich. Das soll aber den guten Gesamteindruck, den die Mitwirkenden den schon am Samstag strömenden Besucherscharen vermittelten, nicht schmälern. Es war ein buntes und es war ein fröhliches Treiben auf der Burg, das vor allem den jüngeren Zuschauern viel Spaß zu machen schien.

Tanzendes Einhorn

Sie staunten über das Einhorn, das sie umtanzte, während Alexander Jentsch seine Lieder aus längst vergangenen Zeiten und fernen Landen zum Besten gab. Das „Duo Thalamus“ hatte durchaus etwas Faszinierendes, von dem sich auch Erwachsene gefangen nehmen ließen. Ihr artistisches Können zeigte Janine – „Janana“ Klemm – dann in luftiger Höhe am Vertikaltuch über den Köpfen der Besucher.

Und als die Bühne wieder frei war, fochten die kleinen Besucher auf dem Platz davor mit Holz- und anderen Spielzeugschwertern weiter ihre wilden Kämpfe aus. Die galt es jedoch zu unterbrechen, als „echte Raufbolde“ die Szenerie betraten, um zu zeigen, was „Ärger im Ritterlager“ bedeutet – man prügelt sich. Weit friedlicher ging es zu, wenn Oskar der Gaukler und seine Freunde ihre Späße aufführten oder „Musica Immortalis“ ihren Instrumenten mittelalterliche Töne entlockten.

Mancher Besucher fand sich unversehens mitten im Spiel wieder und sah gefährlich wirkende Waffen auf sich zu fliegen. Dem einen oder anderen Handwerker konnte man bei seinem Tun ebenfalls über die Schulter oder aus sicherer Entfernung zuschauen.

Völlerei

Und was wäre so ein Mittelalterfest ohne „Völlerei“ und „Sauferei“? Klar, nur der halbe Spaß. Dementsprechend wurde allerhand Ess- und Trinkbares angeboten, so dass es sie Besucher schon ein paar vergnügliche Stunden auf der Burg aushalten konnten.

