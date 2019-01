Eintauchen in Welt der Mikroorganismen

Wertheim.Die nächste Kinderuni der Forscherkids Wertheim in Kooperation mit der Stadtbücherei führt in die Welt kleinster Lebewesen. Am Samstag, 26. Januar, referiert Prof. Dr. Christine Schimek, Professorin für Life Sciences, über das Thema: „Mikroorganismen: Wie leben und was können die Kleinen?“

Schimek ist Leiterin des Department Naturwissenschaften und Technologie an der SRH Fernhochschule Riedlingen. Mikroorganismen sind winzigste Lebewesen und Wunderwerke der Natur.. Im Vortrag lernen die Nachwuchsstudenten, was Mikroorganismen sind und wie sich diese Lebewesen und die Menschen gegenseitig helfen. Prof. Schimek wird aufzeigen, wo die Kleinstlebewesen in Medizin und Technik eingesetzt werden und welche außergewöhnlichen Fähigkeiten sie besitzen.

Die Kinderuni richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren. Jüngere und ältere Kinder mit Interesse am Thema sind aber willkommen. Der Vortrag findet von 10.30 bis 12 Uhr im Kulturhaussaal statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

