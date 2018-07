Eintrittskarte in eine spannende Zukunft

Am Freitag erhielten 98 Absolventen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ihr Reifezeugnis. © Elmar Kellner

„Swabirovski. Die Diamanten sind geschliffen“: Unter diesem Motto feierten 89 junge Frauen und Männer das Ende ihrer Schulzeit am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und ihr Abitur.

Wertheim. Generationen vor ihnen haben es so oder so ähnlich schon gehört: dass die Welt ihnen nun offenstehe und sie die Eintrittskarte dafür in den Händen hielten. Dass sie bei der Entscheidung über ihre Zukunft

...

Sie sehen 8% der insgesamt 4994 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.07.2018