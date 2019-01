Einwohnerrückgang durch EA-Schließung

Wertheim.Von einer Wahlkampfveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu:

Im Endspurt um die zahlreichen Termine im Rahmen des OB-Wahlkampfes hatte Wolfgang Stein im Restaurant Zorbas die Gelegenheit, mit den Bewohnern der Kernstadt ins Gespräch zu kommen.

Die Ursache

Angesprochen auf die Feststellung, die Stadt würde die letzten drei Jahre rund 300 Einwohner jedes Jahr verlieren, erläuterte Wolfgang Stein: „Ja, das stimmt. Im Jahr 2015 kamen mit Einrichtung der Landeserstaufnahmeeinrichtung rund 1000 Flüchtlinge nach Wertheim und waren hier anzumelden. Sukzessive wurden sie in den letzten drei Jahren weiterverteilt, so dass die Erstaufnahmeeinrichtung geschlossen werden konnte und die Hochschule der Polizei sich wieder am alten Standort angesiedelt hat.“ Nach Aussagen des statistischen Landesamtes hat die Bevölkerung in Wertheim seit dem Jahr 2011 um 241 Menschen zugenommen. „Wertheim wächst und das ist auch gut so!“, sagte Wolfgang Stein.

Durch die Weiterentwicklung der Gewerbegebiete, neuen Wohnraum, den Ausbau der Kinderbetreuung sowie Ausbau der digitalen Infrastruktur würden wichtige Grundlagen für ein weiteres, gesundes Wachstum der Kernstadt wie auch der Ortschaften gelegt.

Wolfgang Stein machte zudem deutlich, dass mit ihm an der Spitze die Stadt Wertheim vor neuen großen Projekten in der Stadtentwicklung stehen werde.

Das Krankenhausgelände

So machte der Gemeinderat auf Vorschlag von Wolfgang Stein den Weg frei für die Überplanung des alten Krankenhausgeländes.

Neben der neuen Sporthalle für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wird das Thema „Wohnen“ auf dem Gelände des alten Krankenhauses eine große Rolle spielen. Dazu werde es zudem einen Ideenwettbewerb geben. Auch die Entwicklung des Bahngeländes wird man angehen.

Dabei setze er sich für den Ankauf des Bahnhofgebäudes ein um das „Eingangsportal“ der Stadt weiter zu entwickeln. Die Fläche zwischen Bahngleisen und Tauber unterhalb des Kaufland-Areals müsse jetzt überplant und entwickelt werden. Eine Anbindung des Tauberparkplatzes an das Bahngelände, ob mit Über- oder Unterführung, sei hier das Ziel.

Er werde auch künftig diese Stadtentwicklungsprojekte angehen. „Zukunftsgestaltung ja- aber konkret“, so Wolfgang Stein abschließend.

In der Diskussion um Themen der Innenstadtentwicklung waren sich die Zuhörer einig, mit Wolfgang Stein einen kompetenten Partner zu haben, der „sattelfest in allen Themen“ sei, wie ein Diskussionsteilnehmer bemerkte. „Er kennt die Menschen und die Stadt“.

