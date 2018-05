Eisenbahn kehrte in den Tunnel zurück

Anzeige

Denn was passte zu diesem Anlass besser, als jener legendäre Stummfilmklassiker aus dem Jahr 1926 des gleichsam legendären Buster Keaton, in dem es um die Liebe geht, um den amerikanischen Bürgerkrieg und um eine Dampflok, eben „Der General“.

Die Eisenbahn kehrte also in den Tunnel zurück. Zu einem besonderen Vergnügen machte die Aufführung dabei Ralph Turnheim. Der gebürtige Wiener, ausgestattet mit dem entsprechenden charmanten Dialekt, ist „die Tonspur“ für den Stummfilm, deklamiert die Dialoge und notwendigen Erklärungen in Reimform und sorgt auch, wo es passend ist, für „Sounduntermalung“.

Turnheim war nicht zum ersten Mal in Wertheim, wenn auch bislang noch nicht im alten Eisenbahntunnel, was ihn mit seinen Zuschauern verbindet. Dass es fast nicht zu dem besonderen Ereignis gekommen wäre, machte Christian Schlager in seiner kurzen Begrüßung deutlich. Waren doch, nachdem alle Vorbereitungen getroffen, alle Hürden scheinbar übersprungen waren, irgendwem in einer der beteiligten Behörden plötzlich Fledermäuse in den Sinn gekommen, die die Röhre wohl als Winterquartier nutzen. Schließlich gab es dann aber doch die Freigabe. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.05.2018