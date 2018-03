Eiseskälte und „eisige Zeiten“

Anzeige

Alle haben übers Wetter geredet in der jetzt zu Ende gehenden Woche. Und da natürlich vor allem über die Eiseskälte. Also tun wir das hier und heute auch. Aber – versprochen – nur kurz und positiv. Denn, um einen alten Hildegard Knef-Schlager etwas abzuwandeln: Von nun an geht’s bergauf.

Sogar zweistellige Plusgrade werden uns für die nächsten Tage in Aussicht gestellt, so dass vielleicht leichte Frühlingsgefühle aufkommen können. Eis würde dann wieder zu etwas, das man am Stiel, in der Waffel oder im Becher genießen kann.

Zwei Anmerkungen, die vielleicht unter dem Motto „Knapp daneben ist auch vorbei“ stehen könnten. Andere mögen da eher von Pedanterie sprechen. Aber es ist nun mal so: Wer, wie in einer Veranstaltungsankündigung geschehen, die Gemeinschaftsräume in der Alten Schule in Eichel „direkt neben der Veitskirche“ verortet, der hat dazwischen das eine oder andere Gebäude „abgerissen“.