Eisige Temperaturen – nicht nur vor der Tür

Anzeige

Ein aufmerksamer Leser hat dieser Tage darauf aufmerksam gemacht, dass die CDU uns in einem Schaukasten nahe des Kirchenzentrums noch immer ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht. Nun, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass an anderer Stelle des Wartbergs, wenn mich meine Augen beim Vorbeifahren nicht getrogen haben, noch Christbaumkugeln hängen? Der genannte Leser weist auch darauf hin, dass sich um den Schaukasten der SPD, direkt neben dem der CDU, wohl seit geraumer Zeit anscheinend niemand mehr kümmere. Was wohl eher nicht daran liegt, dass es bei den Sozialdemokraten derzeit nichts Aktuelles gäbe, das man dort zur Schau stellen könnte.

Vielleicht denken sich die Genossinnen und Genossen angesichts der kümmerlichen Wahlergebnisse am Wartberg aber auch nur resigniert-pragmatisch: „Für uns interessiert sich hier oben eh niemand“.

Überhaupt scheint es, als seien die Wertheimer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten von den Turbulenzen in ihrer Partei auf Bundesebene entweder gänzlich unbeeindruckt – oder schockgefrostet. Sehr still ruht der See.

Immerhin, auf der ortsvereinseigenen Internetseite findet sich seit kurzem ein Artikel über eine interne Diskussionsrunde zum Thema „GroKo“. Tenor: Bei den SPD-Mitgliedern in der Großen Kreisstadt gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.

Wer hingegen in ein bestimmtes soziales Netzwerk schaut, das gemeinhin ja als das aktuellste Medium angesehen wird, findet dort ganz oben Einladungen zum Stammtisch am 11. Oktober (vergangenen Jahres), Bilder von einem Info-Stand anlässlich der Bundestagswahl – muss es an dem Tag warm gewesen sein – und schließlich einen Bericht über die Einlagerung von Unterlagen der hiesigen Parteigliederung im Stadtarchiv in Bronnbach.

Vielleicht sollte man vorsichtshalber mal nachschauen, ob man da nicht versehentlich den ganzen Ortsverein abgegeben hat.

Um fair zu bleiben und der Wahrheit die Ehre zu geben: Von den Debatten, die innerhalb der CDU laufen – Stichworte: Verjüngung, Identitätsverlust der Partei oder Ähnliches – kriegt man hier in der Main-Tauber-Stadt auch nichts mit. Eventuell sind Christ- und Sozialdemokraten ja gemeinsam noch im Winterschlaf, was angesichts der Temperaturen nicht verwunderlich wäre. Oder direkt aus diesem in die Frühjahrsmüdigkeit übergegangen.

Dritte Möglichkeit: Man hält sich an die Fastenzeit. Allerdings, zumindest bei der evangelischen Kirche ist die diesjährige Fastenaktion überschrieben mit dem Motto: „Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen.“

Die Highlights der zurückliegenden Woche lieferte unzweifelhaft die Kultur. Wir waren beeindruckt von den Proben und sehen jetzt schon gespannt der Aufführung von „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ entgegen – auch wenn es bis dahin mehr als sieben Wochen dauert.

Wir haben uns gefreut über die neuerlichen Erfolge der jungen Künstlerinnen und Künstler beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Und morgen Abend drücken wir Julian Roth die Daumen, wenn er sich den Coaches bei „The Voice Kids“ stellt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018