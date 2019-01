Elfjährige Schülerin schwer verletzt

Wertheim.Schwere Verletzungen zog sich am Montag ein elfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in der Wertheimer Bahnhofstraße zu. Die Schülerin überquerte am Busbahnhof die Straße. Wegen des starken Verkehrs kam sie nur bis zum Mittelstreifen und musste dort warten. Aus bislang unbekannten Gründen machte die Elfjährige einen Schritt zurück.

Ein 28-jährige Fahrer eines Suzukis fuhr in einer Kolonne und erkannte das dunkel gekleidete Mädchen nicht rechtzeitig, so dass der Pkw das Kind erfasste.

Die Elfjährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachteten. Sie sollen sich unter Telefon 09341/60040 an das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019