Emanzipierte Frau, die ihren Weg gegangen ist

Bronnbach.Über 25 Jahre war Anna Seghers Präsidentin des Schriftstellerverbands der DDR. Die überzeugte Kommunistin wurde durch ihre Romane „Transit“ oder „Das siebte Kreuz“ bekannt und berühmt. Hier wendet sie sich kritisch dem nationalsozialistischen Deutschland entgegen.

Anna Seghers wurde als Nelly Reiling in einer ehrenwerten jüdischen Weinhändlerfamilie in Mainz geboren. Als junge Frau studierte sie Kunstgeschichte in Heidelberg und promovierte 1925 mit dem Thema Juden und Judentum im Werk Rembrandts. 1926 heiratete sie den ungarischen Soziologen Ladislaus Radvanyi und lebte mit ihm bis zur Machtergreifung in Berlin. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

Kommunistische Ideen

Schon früh vertrat Seghers kommunistische Ideen und war im NS-Reich zweifach verfolgt. Daher floh sie mit ihrem Mann 1933 nach Frankreich und 1940 weiter nach Mexiko. Im Exil schrieb sie die Widerstandsromane „Der Kopflohn“ und „Das siebte Kreuz“. Für beide Romane diente das Leben und die Beschreibungen der Lebensumstände von Katharina Schulz aus Wertheim-Lindelbach als Vorbild.

Wie die beiden Personen zusammen kamen und wie das Leben der einen das der anderen mitbestimmte, war Thema eines Vortrages von Dieter Fauth im Lesesaal des Archivverbundes in Kloster Bronnbach.

Als Kinderfrau die Welt erlebt

Katharina Schulz wurde 1897 geboren und starb 1992. Die Hauptzeit ihres Lebens verbrachte sie in Lindelbach, lernte aber während der Weimarer Republik und in der NS-Zeit die weite Welt kennen.

Möglich wurde dies, weil sie ab 1926 elf Jahre lang Kinderfrau von Anna Seghers wurde. Mit der Familie der berühmen Schriftstellerin lebte Schulz in Berlin, Paris und Zürich.

Das war damals sehr ungewöhnlich für ein Mädchen vom Land, so Fauth bei seinen Forschungen. Katharina hatte zwei jüngere Geschwister, ihr Vater war Schuhmacher im 300 Seelen-Dorf Lindelbach. Dort besuchte sie die Handarbeitsschule und schloss mit Auszeichnung ab.

Schnell fand Schulz eine Anstellung als Hausmädchen für knapp sieben Jahre in Heidelberg, dort in Stellung bei dem Kirchenrat i. R. Friedrich Schenk aus Nassig.

Freundinnen im Widerstand

Hier lernte sie Anna Seghers und deren Freundin Elisabeth Triebel, später verheiratete. Zakowski, kennen. Alle drei Freundinnen werden später, unterschiedlich in Form und Intensität, im Widerstand gegen das NS-Regime tätig sein. Diese gemeinsame, intensive Erfahrung sollte die Grundlage für beinahe lebenslange Freundschaften der drei Genannten sein, berichtete Fauth in seinem Vortrag. Schon früh engagierten sich die drei Frauen politisch und waren dem Kommunismus zugetan.

„Sie waren Edelkommunisten, man könnte auch sagen linke Humanisten“, so Fauth. Neben der Arbeit als Kindsfrau hatte Katharina Schulz noch zwei weitere Putzstellen in Berlin und überwies ihren Eltern regelmäßig fast ihren gesamten Monatslohn. Von diesem Geld baute ihr Vater eine steinerne Scheune in Lindelbach, die noch heute steht. „Da haben wird das Heu für unser Pferd immer untergestellt“, berichtet eine Besucherin des Vortrages.

Sie kannte Katharina Schulz in ihren letzten Jahren recht gut. „Aber über die Zeit in Berlin hat sie nie mit uns gesprochen“. Sie ist ebenso überrascht wie viele andere Besucher, welch große Bedeutung die ehemalige Posthalterin und Inhaberin eines kleinen Ladens in Lindelbach hatte.

Vor allem der Bezug zum Roman „Der Kopflohn“ war vielen vorher nicht klar. Dieter Fauth hatte lange in verschiedenen Archiven recherchiert und beim Vorlesen einzelner Passagen aus dem Buch wurden die Gegend zwischen Lindelbach und Wertheim plastisch vorgestellt sowie die handelnden Personen mit ihrem Bezug zu Lindelbach eingeordnet.

Unbequeme Thematik

Vor November 1947 liest Schulz Seghers’ Roman „Das siebte Kreuz“, der durch und durch von ihren Erzählungen über Wertheim geprägt ist. Der Autorin beziehungsweise ihrer früheren Dienstherrin schreibt sie anschließend über ihre Lektüre: „Mir hats natürlich gefallen.“

Sie unterstreicht dabei das Wort „Mir“, was bedeutet, dass ihrer Meinung nach die Mehrheit im Nachkriegsdeutschland über dieses unbequeme Buch wohl anders denkt. Sie aber weicht von dieser Mehrheitsmeinung ab. „Wir haben hier ein kleines, aber aussagekräftiges Fenster mit Blick auf die politische Haltung von Katharina Schulz im Nachkriegsdeutschland. Während ihrer Meinung nach die Mehrheit nicht bereit ist, kritisch auf das NS-Regime zurückzublicken, hat sie sich diese kritische Bewertung, wie sie auch der Roman bietet, bewahrt“, führte Fauth aus.

Briefkontakt aufrecht erhalten

Obwohl Schulz und Seghers sich nach 1937 nie wieder gesehen haben, bestand zeitlebens ein inniger Briefkontakt, über alle Grenzen hinweg. Fauth ordnet Katharina Schulz als emanzipierte Frau ein, die in einer Welt von Ausbeutung und Gehorsam immer ihren Weg gegangen sei. Sie war die harte Arbeit durch die Landwirtschaft gewohnt und hatte trotzdem freiheitliche Gedanken.

Selbst im hohen Alter hatte sie ihren eigenen Kopf und bestimmte das Leben ihrer Umgebung mit, aber liebevoll.

Dieter Fauth hat zu den Bezügen von Seghers und ihren Freundinnen ein Buch verfasst, das Anfang 2019 im Verlag Religion & Kultur erscheinen wird (Anna Seghers: eine jüdische Kommunistin im Licht ihrer Freundinnen). Dort sind einzelne Passagen des Vortrages mit eingearbeitet, Anna Seghers wird allerdings noch mit vielen weiteren Facetten vorgestellt. mae

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018