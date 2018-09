Endlich lesen und schreiben lernen

Vielerorts waren gestern gespannte Gesichter bei den Kindern, große bunte Schultüten und aufgeregte Eltern zu sehen. Für die Erstklässler begann der Ernst des Lebens mit viel Spaß und Freude.

Nassig. „Ich freue mich darüber, endlich in die Schule zu kommen“, verkündete die sechsjährige Sandra in der Grundschule Nassig. Sie war eines von 29 Kindern, die in zwei Klassen im Dorf in ihr

...