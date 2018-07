Engagement gewürdigt

Anzeige

In einem Ausblick gab Andreas Horn bevorstehende Veränderungen im kommenden Jahr bekannt. Durch die gute Auftragslage wurde ein Umsatzplus verzeichnet, dass in den Neubau eines modernen Verwaltungsgebäudes am Produktionsstandort Bestenheid fließt. Eine neue Lagerhalle wird bis Ende des Jahres gebaut. Nach Fertigstellung des geplanten Verwaltungsgebäudes wird der Standort Hofgarten endgültig aufgegeben. An gleicher Stelle entsteht zukünftig neuer Wohnraum.

Mit Gründung der Marke „WertArt“ im vergangenen Jahr 2017 konnte das Unternehmensprofil bereits geschärft werden. Die hauseigene Abteilung für Design- und Marketing erweitert damit das Portfolio um Grafikdienstleistungen sowie designorientierte Produkte aus dem nachhaltigen Material Karton. Nach der Ehrung mit Urkunden und Blumen genossen die Gäste bei feinen Speisen des Restaurant Dinges ihren Ehrentag und ließen die vielen Jahre bei Horn Wertheim Revue passieren.

