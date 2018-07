Enorme Kreativität auf das Papier gezaubert

Anzeige

Wertheim.Nahezu 1000 Grundschulkinder aus der Region waren dem Aufruf der Volksbank Main-Tauber gefolgt und hatten Bilder zum Thema „Erfindungen verändern unser Leben“ eingereicht, um beim 48. Internationalen Jugendmalwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken teilzunehmen.

Seit September vergangenen Jahres haben Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 72 Grundschulklassen im Geschäftsgebiet der Volksbank Main-Tauber ihre Bilder eingereicht und sich so dem Urteil einer unabhängigen Jury aus Kunstexperten und Pädagogen gestellt. Die jeweils 20 schönsten Bilder aus den Klassen wurden sorgfältig ausgewählt und vor kurzem im Rahmen einer Feierstunde prämiert. Jede teilnehmende Klasse konnte sich zudem über eine Spende in Höhe von 50 Euro für die Klassenkasse freuen. Im Regionalmarkt Wertheim überreichte Carlos Marques, Leiter der Filiale in Bestenheid, den jungen Künstlerinnen und Künstlern die Sachpreise und prämierten Werke.

Großer Zuspruch

„Wir freuen uns sehr über den enormen Zuspruch, den unser Wettbewerb auch in diesem Jahr gefunden hat und sind immer wieder begeistert über die Kreativität und das Engagement, mit denen sich die Kinder künstlerisch mit der Aufgabe auseinandersetzen“, so Marques anlässlich der Prämierung in Bestenheid. Besonders gut haben diese Aufgabe aus der Sicht der Jury gelöst: Valentina Lang (Grund- und Hauptschule Hardheim), Phylisha Marie Lundry (Gemeinschaftsschule Wertheim), Tim Gegenwarth (Grundschule Reicholzheim), Naida Cekovic (Gemeinschaftsschule Wertheim), Felix Horn (Gemeinschaftsschule Wertheim), Lilly Dengel (Gemeinschaftsschule Wertheim) und Luisa Lauterwasser (Otfried-Preußler-Schule Wertheim). Neben den Preisen erhielten die Kinder auch ihre Originalbilder wieder zurück. Die Kopien der prämierten Werke sowie die Arbeiten weiterer Kinder aus der Region Wertheim sind bis zum 27. Juli in der Galerie der Filiale in Bestenheid zu besichtigen. voba