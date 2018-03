Enormer Einsatz für neues Dorfmuseum

Anzeige

Viel aufgehoben

Doch der Reihe nach. Seit seiner Gründung 1984 sammelt der Verein Gegenstände, an denen sich die Entwicklung in der Landwirtschaft und im häuslichen Bereich ablesen lassen. Mangels eigener Präsentationsfläche wurden die Exponate in den Kellerräumen der Bronnbacher Brennerei, einer vom Sauerstoffwerk Guttroff angemieteten Halle und vor allem in der Scheune von Vereinsmitglied Peter Weidinger deponiert. Man sei den Vermietern sehr dankbar, betonte Vorsitzender Rolf Sommer im Gespräch mit den FN. Schließlich habe man nur so den Vereinszweck erfüllen und die dem Verein anvertrauten Gegenstände bewahren können.

In seiner Funktion als Ortsvorsteher lernte Sommer 1996 im Zuge der Verhandlungen zum Bau der Ortsumfahrung Franz Köhler, Besitzer des örtlichen Gasthauses „Stern“, näher kennen. In der Folgezeit hat sich zwischen den beiden ein Vertrauensverhältnis entwickelt. „Franz war es wichtig, dass das Anwesen, das von seinem Großvater gebaut, von seinem Vater um- und ausgebaut und von ihm selbst vollendet worden ist, erhalten bleibt“, blickt Sommer zurück. Dafür sei die Gründung einer Stiftung in den Augen Köhlers die ideale Lösung gewesen.

Es dauerte einige Zeit, bis alle Behörden ihre Zustimmung zur Gründung der Stiftung „Dorfmuseum Gasthaus Stern, Franz Köhler, Reicholzheim“ gaben und das Ganze vom Regierungspräsidium Stuttgart am 24. Mai 2013 beurkundet wurde. „Das war der Start für den Heimatverein“, erklärt der Vorsitzende.

Zunächst galt es, den Brandschutz in Stallungen und der Scheune zu ertüchtigen. Aus diesen mussten tonnenweise Stroh und auch Mist herausgekarrt werden. Während Letzteres die Vereinsmitglieder erledigten, wurden Firmen aus Reicholzheim oder der Umgebung mit den Bauarbeiten beauftragt.

Stolz sind Sommer und seine Mitstreiter darauf, dass der Verein die gesamte Maßnahme und auch den künftigen Unterhalt des Anwesens von 4000 bis 5000 Euro jährlich ohne einen Zuschuss von der Stadt zahlt. Bereits investiert hat man hier über 80 000 Euro, für die Bronnbacher Brennerei mehr als 40 000 Euro. Das Finanzpolster dafür legte der Verein durch seine wirtschaftlich erfolgreichen Weihnachtsmärkte von 1998 bis 2017. Die Erlöse aus künftigen Museumsfesten sollen zum Unterhalt der Einrichtung beitragen. Dabei werde man aber auf keinen Fall der örtlichen Gastronomie Konkurrenz machen, stellt Sommer klar.

Das erste Fest findet zur Eröffnung des Dorfmuseums Reicholzheim am 30. April und 1. Mai in Verbindung mit der Maibaumaufstellung statt. Dann können sich alle Interessierten erstmals in dem Anwesen umsehen und die Sammlung in Augenschein nehmen. Dazu gehören etwa ein Schlaf- und Wohnzimmer mit Teilen, die bis in die Zeit Ende des 18. Jahrhunderts zurückreichen. Ebenfalls zum Bestand zählen Kirchenbücher von 1721 bis in die 1960er Jahre sowie das Harmonium und Orgelbücher „vom Linnebecks Rösle“, wie Rosa Oetzel genannt wurde. Nicht minder interessant sind Urkunden aus verschiedenen Epochen oder die sakrale Abteilung mit Heiligenbildern sowie einem Fronleichnamaltar von Ernst Oetzel. Zu sehen sind viele Gegenstände aus der Landwirtschaft. Sie reichen vom Pflug bis zum Erntewagen. Weitere Exponate gibt es unter anderem zu den Themen Handwerk, Schule und Kinder, Milchwirtschaft, Haushalt und Unterhaltung.

Was jetzt modern sei, werde in 50 oder 100 Jahren ein Altertum sein, verweist Sommer auf die Philosophie des Vereins, die Entwicklung von Gerätschaften darstellen zu wollen. Denn: „Heute ist morgen gestern.“ Aus diesem Grund nehme der Verein auch künftig Gegenstände für das Museum an. Schon jetzt ist Sommer klar: „Wir werden noch oft umsortieren.“

Das Dorfmuseum soll künftig an drei bis vier Wochenenden im Jahr zur Besichtigung geöffnet sein. Und der Heimatverein hegt noch weitere Pläne. Gemäß dem Stiftungszweck (siehe Infobox) hat er der Stadt Wertheim angeboten, den „Stern“ kostenlos als Altenbegegnungsstätte nutzten zu können. Sommer: „Ein Konzept wird noch ausgearbeitet.“ Doch einige Frauen haben bereits angeboten, für ein Treffen Kuchen zu backen.

Die Begegnungsstätte könnte mindestens von den momentan über 250 Reicholzheimern über 70 Jahre genutzt werden, blickt Sommer in die Statistik. Die kennen den „Stern“ mit seinen 110 Plätzen noch von früheren Besuchen. Der Vorsitzende verspricht: „Das Wirtshausschild kommt wieder dran.“

