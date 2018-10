Enormes Interesse an Baugrund

Öffentlich tagte der Bettinger Ortschaftsrat am Donnerstagabend im Rathaus. Dabei ging es auch um ein Problem an der Halle, das Einwohnern und Gästen im wahrsten Sinne des Wortes stinkt.

Bettingen. Im Fokus der Sitzung stand jedoch der Bauantrag der Firma Warema Renkhoff SE aus Marktheidenfeld zum Neubau eines Showrooms und Vertriebsstandorts am „Almosenberg“. Das Bauvorhaben wurde bereits im Gemeinderat öffentlich vorgestellt (wir berichteten).

Im Erdgeschoss soll ein großer Showroom entstehen, im Untergeschoss unter anderem Lagerflächen für Fertigprodukte. Außerdem ist eine Ausstellung im Freien geplant. Weiterhin sind Büroräume für den Vertrieb vorgesehen. „Aber keine Produktion“, erklärte Ortsvorsteherin Songrit Breuninger. Die Anbindung ist über zwei Zufahrten vorgesehen, eine für den Kundenverkehr und einen für den Lieferverkehr. Insgesamt werden 5,38 Millionen Euro für den Bau investiert. Am Standort Bettingen sollen 40 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Das Unternehmen hat einige Befreiungen beantragt. Eine bezieht sich auf die Pflicht zur Dachbegrünung. Der Ortschaftsrat stimmte einem Verzicht zu, da im Außenbereich der Gebäude deutlich mehr Grünfläche vorhanden sein wird, als der Bebauungsplan vorschreibt.

Ebenso keine Einwände gab es gegen die Abweichung von der vorgesehenen Anzahl der Stellplätze. So sollen acht statt 15 Fahrradstellplätze, dafür 46 statt der 25 Pkw-Plätze geschaffen werden.

Belastung durch Licht

Da Bettingen von einer hohen Lichtbelastung bei Nacht betroffen ist, waren den Räten die Informationen zur beleuchteten Außenwerbung besonders wichtig. An der Fassade ist ein vier mal 2,7 Meter großes beleuchtetes Logo vorgesehen. An den beiden Zufahrten wird es jeweils eine drei Meter hohe und 2,5 Meter breite Stele geben. Auf ihnen befindet sich ein beleuchtetes 1,5 Meter großes Logo.

Die Werbeanlagen sollen laut Bauantrag von 5 bis 24 Uhr eingeschaltet, das Innere der Ausstellungshalle aus Sicherheitsgründen 24 Stunden beleuchtet werden. Allerdings wird das Licht dort von 24 bis 5 Uhr gedimmt.

Breuninger erklärte, das Gebäude werde von Bettingen aus wohl nicht zu sehen sein. Letztlich stimmte das Gremium dem Bauantrag und den Befreiungen einstimmig zu. Ines Ulsamer-Beck forderte, eine deutliche Dimmung der Beleuchtung bei Nacht zu fordern.

Erfreut zeigte sich die Ortsvorsteherin angesichts des Andrangs auf die Bauplätze in Bettingen. Das sei einzigartig, meinte sie. So wurden in kürzester Zeit 17 Bauplätze verkauft. Somit haben alle Baugrundstücke im „Wacholderbüschlein“ ein neuen Besitzer. Seit Mai hat der Ortschaftsrat neun Bauanträgen zugestimmt.

Das Gremium befürwortete zudem die Teiländerung des Bebauungsplans für den Bereich des Schnellrestaurants McDonald’s. Berücksichtigt wurde dabei der Wunsch des Gremiums zur Schaffung von Ausgleichsflächen auf Bettinger Gemarkung. Zugestimmt hat man auch einem LED-Werbeboard der Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim am „Almosenberg“. Es soll während der Öffnungszeiten des „Wertheim Village“ beleuchtet sein.

Als erfreulich wurden die Zahlen zum Kindergarten bezeichnet. Nach aktueller Prognose wird es im Kindergartenjahr 2020/21 zehn Mädchen und Jungen zwischen zwei und drei Jahren in der Einrichtung geben. Zunächst sind es 20 Kinder ab drei Jahren, am Ende sogar 30 (Stand 7. September).

Durch die Zuzüge in das Neubaugebiet rechnete Breuninger mit steigenden Kinderzahlen: „Wir müssen uns Gedanken über eine Weiterentwicklung der Einrichtung machen.“ Voran soll es auch mit den Stellplätzen unterhalb der Mainwiesenhalle gehen. Hierfür ist eine geschotterte Fläche vorgesehen.

Diskutiert wurde die Lärmbelastung des Dorfs durch den Verkehr. Wie die Ortsvorsteherin erklärte, sei im Rahmen des aktuellen Planungsverfahrens zum Lärmschutz an der Landesstraße L 2310 eine direkte Anhörung der Ortschaftsräte nicht vorgesehen. Man werde jedoch die öffentliche Auslegung für eine Stellungnahme nutzen.

Einig war man sich im Gremium darüber, dass die Lärmbelastung hauptsächlich durch die Autobahn verursacht werde.

Ingo Nenner wies mit Nachdruck darauf hin, dass es aus den Gully-Deckeln vor der Mainwiesenhalle bei größeren Veranstaltungen massiv herausstinke. Er vermutete, dass der entstehende höhere Zufluss aus der Halle stinkende Reste in den Bereich der Öffnungen spüle.

„Wie konnte man die Gully-Deckel direkt vor den Eingang setzen“, ärgerte er sich. Vonseiten der Stadtverwaltung habe er die Auskunft bekommen, man müsse den Kanal spülen. Die Räte wollen nun prüfen lassen, ob man geschlossene Deckel einbauen kann.

Eine Bürgerin monierte die enorme Höhe mancher Hecken im Bereich der Hauptstraße, sodass man von den Seitenstraßen nicht auf die Fahrbahn sehen könne. So komme es zu gefährlichen Situationen beim Ausfahren. Breuninger gibt die Information an das Ordnungsamt weiter. Dieses soll Handlungsmöglichkeiten prüfen. bdg

