Ensemble ist bis ins Detail aufeinander eingespielt

Anzeige

Bronnbach.Zu einer schönen Tradition ist es geworden, Pfingsten in Bronnbach mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen zu feiern.

In diesem Jahr wird das renommierte Trompetenensemble Stuttgart erstmals gemeinsam mit dem preisgekrönten Domorganisten Johannes Mayr (Stuttgart) in der Klosterkirche gastieren. An der Schlimbach-Orgel präsentieren die fünf Musiker am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 17 Uhr glanzvolle Trompetenmusik von J. J. Mouret, H. Purcell, J. Clarke meditative Werke für Corno da caccia Mendelssohn-Bartholdy und virtuose Orgelwerke/Improvisationen.

Die Mitglieder des Trompetensembles Stuttgart konzertieren seit ihrem Studium an den Musikhochschulen Stuttgart, Köln und Würzburg gemeinsam. Sie sind bis ins kleinste Detail aufeinander eingespielt.