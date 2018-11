Er hatte immer ein Herz für die sozial Schwachen

Graf Johann Philipp zu Löwenstein-Wertheim-Virneburg (1713-1757) studierte in Marburg, zog unter anderem in den Schlesischen Krieg

Wertheim. Unter den fünf zur Mitregierung gelangten Söhnen des Grafenpaares Heinrich Friedrich und Amoena war keiner so nüchtern und besonnen, allerdings auch sensibel, wie Graf Johann Philipp.

Am Augenfälligsten zeigte sich dies im langdauernden Prozess um das Erbe der Mutter zwischen den älteren Brüdern Johann Ludwig Vollrath und Friedrich Ludwig gegen die jüngeren Brüder Carl Ludwig und Wilhelm Heinrich, aus dem sich Johann Philipp heraushielt.

Die Namensgebung

Er war in Wertheim am 28. August 1713 geboren. Verwunderlicher Weise hatte das evangelische Grafenhaus als namengebenden Hauptpaten Bischof Johann Philipp von Greiffenclau-Vollraths erkoren, den Würzburger katholischen Nachbarn.

Mit noch nicht acht Jahren verlor der junge Graf den Vater und stand seitdem mit seinen Brüdern unter der Vormundschaft der Mutter und eines Grafen von Hohenlohe.

Privatunterricht erhielt er durch den aus Löwenstein berufenen Präzeptor Theodor Lucas (1719-25), danach von Informator Lorenz Schmid, den nachmals berühmt-berüchtigten Verfasser der „Wertheimer Bibel“.

Mit seinen Brüdern Carl Ludwig (* 1712) und Wilhelm Heinrich (* 1715) und unter Aufsicht des Hofmeisters Gottfried Ernst Frisch bezog er 1731 die Universität Marburg. Neben den Studien wurde französischer Sprachunterricht genommen; selbstverständlich bildeten die ritterlichen Exerzitien das übliche Beiprogramm.

Die Kriegseinsätze

Der 1733 ausbrechende Polnische Erbfolgekrieg, der ein Jahr später am Oberrhein gegen Frankreich geführt werden musste, verlockte Johann Philipp teilzunehmen, so dass er 1734 Marburg verließ und sich als Volontär ins Kriegswesen begab. Sein freiwilliger Einsatz bei Kommandounternehmen veranlasste Feldherrn Herzog Carl Alexander von Württemberg, ihm eine Leutnantsstelle im Regiment zu Fuß seines Bruders, des Prinzen Friedrich von Württemberg zu verschaffen. Hier diente er bis zum Friedensschluss 1736.

Der von Habsburg im Folgejahr begonnene siebte Türkenkrieg zog Johann Philipp nach Ungarn, wo er, wieder als Freiwilliger, ins kaiserliche Heer trat. Nach beendeter Kampagne kehrte er ins Reich zurück. Ein Besuch bei Mutter und älteren Brüdern dauerte allerdings nur Stunden, weil ihn aus Stuttgart die Nachricht zur Vorstellung als Hauptmann bei seinem dortigen Regiment erreichte.

Die kurz darauf erfolgte Verlegung des Regiments nach Ungarn brachte ihn erneut an die Donau. Allerdings wurde er, wohl aus Rücksicht auf seine Person, vom Einsatz in Siebenbürgen ausgenommen und zu einer in Belgrad gebliebenen Einheit beordert. Diese Zurücksetzung verursachte eine schwere gesundheitliche Krise des Grafen, von der er sich nur langsam erholte. Ein schwerer türkischer Einbruch zwang ihn allerdings zur Flucht, die ihn über Szaszvaros nach Hermannstadt und Kronstadt führte

Erst nach dem Rückzug der Türken konnte er nach Belgrad zurückkehren, wobei er unterwegs bei Semlin unerwartet mit seinem Bruder Wilhelm Heinrich zusammentraf. Mit der Zuteilung zum Alt-Daunischen Regiment kam er auf ein Kommando nach Kroatien, lag bei Essegg und bei Ofen, um im Spätjahr Winterquartier in der Steiermark zu beziehen.

Hier erreichte in der Neujahrsnacht 1741 das Regiment die Nachricht vom Ausbruch des ersten Schlesischen Krieges mit dem Marschbefehl dorthin bei eisiger Kälte. In der für Habsburg verlustreichen Schlacht von Mollwitz am 10. April 1741 erlitt Johann Philipp auf dem Rückzug eine schwere Verletzung, indem eine Musketenkugel den rechten Fuß zerschmetterte. Einsetzender Brand nötigt zur Amputation unterhalb des Knies.

Bei anhaltendem preußischen Vorrücken gelangte er auf abenteuerlicher Flucht, bei der er streckenweise von zwei Männern in einem Sessel getragen wurde, über Prag, Karlsbad und Eger nach Nürnberg. Im nahen Burgfarrnbach fand er bei seiner mit dem Grafen Pückler verheirateten Schwester Caroline eine erste Bleibe. Auf dem Weg nach Wertheim besuchte er seine Kusine, die jung verwitwete Gräfin von Welz, in Markt Einersheim. Dies hatte zur Folge, dass er um die Hand der Gräfin anhielt.

Die Heirat

Am 12. Juli 1743 wurde er in Markt Einersheim mit Sophia Henrietta Friederica, geborene Gräfin von Schönburg-Waldenburg getraut. Ihre Mutter aus der Limpurgischen Familie war eine Schwester von Johann Philipps Mutter. Henriette brachte aus ihrer ersten Ehe mit dem Grafen Friedrich Ernst von Welz zwei Töchter mit. Dem neuen Bund hingegen blieb Kindersegen versagt.

Um ein einigermaßen standesgemäßes Unterkommen in Wertheim zu finden, wählte Johann Philipp den „Neuen Bau“ (heutige Commerzbank). Da das Gebäude sich in gemeinschaftlich Löwensteinischen Besitz befand, stand für die evangelische Linie nur ein Wohnstockwerk zur Verfügung. Dank einer besonderen Beziehung, die zwischen dem Grafen und seinem katholischen Vetter, dem Fürsten Carl Thomas, entstanden war, entsprach dieser ganz unkonventionell Johann Philipps Bitte und räumte ihm mit „Übergabs-Declaration“ vom 1. Dezember 1743 seinen Anteil mit allen Zugehörungen am Neuen Bau ein. Es folgten zur „unentbehrlichen Bequemlichkeit“ größere Umbaumaßnahmen, die bis 1745 dauerten. Erst dann konnte das Paar, das bis dahin im limpurgischen Markt Einersheim residierte, hier einziehen.

Die vertrauensvolle Freundschaft zwischen Graf Johann Philipp und seinem fürstlichen Vetter sollte darüber hinaus zu einer innerhalb der meist gespannte Beziehungen zwischen den beiden Linien Löwenstein ganz ungewöhnlichen Konstellation führen. Mit einer bei einem Jagdaufenthalt in Vielbrunn am 4. August 1750 ausgestellten Urkunde übertrug Carl Thomas dem Grafen die Inspektion über die fürstliche Hofkammer, also über sein gesamtes Finanzwesen. Sämtliche Auszahlungen hatten künftig nur noch mit Genehmigung durch Johann Philipp zu geschehen. Die Hofkammerräte wurden angewiesen, allen seinen Anordnungen Folge zu leisten. Zweck der Maßnahme war, die Übersicht zu straffen und die Ausgaben möglichst zu verringern.

Bis dahin hatte Johann Philipp nominell noch immer die Hauptmannsstelle über seine inzwischen zum kaiserlichen Regiment des Grafen von Mercy gehörige Kompanie inne. Zum damals üblichen Verkauf dieser Charge war die Genehmigung des Hofkriegsrats zwar erteilt, es gab jedoch Schwierigkeiten hinsichtlich eines Käufers. Endlich gelang 1752 der Abschluss. Der Kaufpreis betrug 4000 Gulden.

Die Reparatur

Infolge seiner Verwundung und Amputation trug der Graf eine Prothese mit Mechanik. 1751 stand eine Reparatur an, zu der sich die Abrechnung erhalten hat. Danach hat der Wertheimer Großuhrmacher Andreas Burkhard „an dessen höltzernen Bein eine neue Maschine, woran zwey Federn, die in einem eisern Gewerb in vier Büchsen gehen, und mit fünf Schrauben nebst zwey messingenen Reib-Federn verfertiget“. Der Arbeitslohn betrug drei Gulden.

Nachweislich ging Johann Philipp wie seine Brüder auf die Jagd. Und er ließ sich einen Garten über der Tauber anlegen. Wie üblich hatten die Grafschaftsuntertanen dabei zu fronen. Dass Johann Philipp dazu auch die Schollbrunner aufforderte, führte zum Protest des Grünauer Priors Antonius Winter von der Kartause. Schollbrunn hätte, so der Prior am 10. Mai 1751, noch niemals außerhalb des Dorfs gefront, es sei „noch niemahlen zur Grafschaft gezogen worden“. Dabei blieb es auch diesmal. Graf Johann Philipp wird als leutselig beschrieben, und vor allem hatte er immer ein Herz für die sozial Schwachen. Es heißt von ihm, dass er „keinen Armen ohne thätige Hülfe von sich gewiesen“ und seiner Gnaden „Gemüth brannte gleichsam vor Begierde, wann sie von einem Haußarmen oder Krancken höreten, denselben zu erquicken“.

Die Gesundheit

Die Gesundheit des Grafen selbst war allerdings angeschlagen. Im März/April 1756 befiel ihn eine gefährliche Magen-Darm-Krankheit, begleitet von Brustfieber, die er nur mühsam überstand. Die Ahnung eines bevorstehenden Endes erfüllte sich am 8. April 1757, als ihn eine offensichtliche Bronchitis niederwarf, der er am 12. April erlag. Seine Gemahlin, die ebenfalls seit längerem an Brustbeschwerden litt, folgte ihm drei Stunden später im Tod.

Bei der Beisetzung des Grafenpaares am 3. Mai erklang eine von Kantor Johann Wendelin Glaser eigens komponierte „Trauer-Music“. In Stadt und Land herrschte tiefe Trauer.

