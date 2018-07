Erde, Feuer, Wasser und Luft

Anzeige

Wertheim.Zeitgenössische Kunst in historischen Mauern mit grandiosem Ausblick – das ist die spezielle Mischung des Kunstsommers auf der Wertheimer Burg. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim präsentiert die Galerie Schöber im Neuen Archiv der Burg verschiedene deutsche Künstler. „Spirit“ mit Malerei und Objekten von Andrea Kraft ist die zweite Ausstellung des Kunstsommers 2018. Sie ist vom 29. Juli bis 26. August zu sehen.

Andrea Krafts filigrane, zugleich aber auch dynamische Objekte waren bereits in Antwerpen, Karlsruhe, Köln und Rotterdam ausgestellt. Ihr künstlerischer Kosmos ist geprägt von der Auseinandersetzung mit den Grundkräften der Natur. In ihren Arbeiten thematisiert die in Münster lebende Künstlerin die wechselseitigen Beziehungen zwischen Mensch und Natur.

Die Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft finden sich symbolhaft wieder in Formen wie Booten, Spiralen, Flügeln oder in geradezu zeichenhaften Körperhaltungen, die sowohl in den plastischen als auch malerischem Werken zu finden sind. Ihre Objekte erarbeitet die Künstlerin aus Zellukat, einem Materialmix aus Steingranulat und Zellulosefasern mit Kunststoff, das sie während ihres Studiums selbst entwickelt hat. Dieses spezielle Material erlaubt Formgebungen, die mit anderen bildhauerischen Materialien kaum umzusetzen wären.