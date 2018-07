Erfolg bei den „Top 100“

Anzeige

Wertheim.Die Firma Alma driving elements GmbH ist bekannt für Komponenten und Systeme für antriebstechnische Anforderungen in der Vakuumtechnik. Nun geht sie neue Wege – und bringt Kunst und Innovation am Arbeitsplatz zusammen. Dafür wurde Alma im Unternehmenswettbewerb „Top 100“ zu einer der innovativsten Firmen des deutschen Mittelstandes gewählt.

Als Mentor des Wettbewerbs ehrte Ranga Yogeshwar das Unternehmen zusammen mit dem wissenschaftliche Leiter, Professor Nikolaus Franke, und Compamedia am Freitag in Ludwigsburg im Rahmen des fünften Deutschen Mittelstands-Summits. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen mit dem Innovationserfolg.

Vakuumtechnik und Antriebslösungen sind die Kernkompetenz der Alma. Das 1979 gegründete Unternehmen, das heute 65 Mitarbeiter beschäftigt, seinen Sitz in Schollbrunn und einem Produktionsstandort in Wertheim hat, produziert und vertreibt Komponenten wie Vakuumschrauben oder Vakuumdrehdurchführungen aber auch Komplettsysteme bis hin zur anspruchsvollen Ultrahoch-Vakuumtechnik.