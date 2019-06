„Erfolg ist nicht zum Nulltarif zu haben“

W2VK (Eva Gröne), Verkäufer/in: Dennis Baunack, Freudenberg-Boxtal (bfz gGmbH Würzburg , Tauberbischofsheim); Phil Berger, Freudenberg-Boxtal (LIDL Vertriebs-GmbH & Co.KG, Wertheim-Bestenheid); Rebecca Geis, Kreuzwertheim (Norma Bestenheid, Röttenbach); Isabell Matuschinski, Wertheim-Wartberg (Pepe Jeans London GmbH, Düsseldorf); Anna Miroschnitschenko, Wertheim-Wartberg (Garcia Jeans Outlet Shop, Wertheim-Vockenrot);

W3KE (Christina Holzmeier), Kaufleute im Einzelhandel: Christina Bils, Neustadt (Lacoste Germany GmbH, Wertheim-Bettingen, Preis 1,4); Rebecca Calta, Wertheim-Bettingen (Ralph Lauren Germany GmbH, Wertheim, KMK-Zertifikat); Adam Englert, Faulbach (hagebaumarkt Wertheim GmbH, Wertheim-Bestenheid); Bianca Fritsche, Wertheim-Wartberg (KRM GmbH - ECCO Outlet Store Wertheim, Wertheim, KMK-Zertifikat); Marissa Hildenbrand, Külsheim-Hundheim (REWE Thomas Frey oHG Külsheim, Külsheim, KMK-Zertifikat, Preis 1,6); Florian Klös, Wertheim (Vodafone Shop Wertheim, Wertheim); Michelle Machalet, Wertheim-Lindelbach (Aczel GmbH - Art of Chocolate, Schwarzach); Alina Mironov, Külsheim (REWE Markt Wild oHG Kreuzwertheim, Kreuzwertheim); Chantal Pfaff, Wertheim-Wartberg (REWE Markus Wild oHG Wertheim, Wertheim-Reinhardshof); Benjamin Quade, Wertheim (Rewe Markt GmbH Lauda-Königshofen, Lauda-Königshofen); Leon Ries, Wertheim-Nassig (REWE Thomas Frey oHG Külsheim, Külsheim, Preis 1,7);

W3KI1 (Kerstin Wittich), Industriekaufleute: Laura Duda, Külsheim (Stiefelmayer-Contento GmbH & Co.KG, Wertheim-Bestenheid, KMK-Zertifikat, Preis 1,7); Laura Maria Erbes, Wertheim-Reinhardshof (Straub GmbH, Wertheim-Bestenheid); Svenja Fecher, Altenbuch (TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Wertheim-Reicholzheim, Lob 2,0); Nicolas Kempf, Helmstadt-Holzkirchhausen (Weku KG Fenster + Türen, Wertheim-Bettingen); Daniela Mlynar, Faulbach (Straub GmbH, Wertheim-Bestenheid, Preis 1,3); Marie-Luise Müller, Wertheim-Nassig (Uebe Medical GmbH, Wertheim-Reicholzheim); Lisa Neubauer, Erlenbach (Weku KG Fenster + Türen, Wertheim-Bettingen, Preis 1,7); Marco Neubauer, Wertheim-Bestenheid (TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Wertheim-Reicholzheim, Lob 2,0); Maximilian Noe, Neubrunn (Zippe Industrieanlagen GmbH, Wertheim, Lob 2,0); Monika Ries, Wertheim-Vockenrot (VERMOP Salmon GmbH, Wertheim-Bestenheid, KMK-Zertifikat, Lob 1,9); Anna Romag, Wertheim-Reicholzheim (real Innenausbau AG, Külsheim, Lob 1,9); Victoria Schlegel, Neunkirchen-Richelbach (Schuller GmbH, Wertheim, KMK-Zertifikat); Kevin Winzenhöler, Stadtprozelten (VERMOP Salmon GmbH, Wertheim-Bestenheid); Carina Wondollek, Kreuzwertheim (Wassertechnik Wertheim GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid, KMK-Zertifikat, Lob 1,9); Esra Yüksel, Külsheim (Schuller GmbH, Wertheim); Theresa Zipf, Großheubach (real Innenausbau AG, Külsheim, KMK-Zertifikat);

W3KI2 (Anna Strauß), Industriekaufleute: Melina Baumann, Werbach-Wenkheim (Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kreuzwertheim-Wiebelbach, KMK-Zertifikat, Preis 1,4); Sandra Beck, Kreuzwertheim (Eugen Woerner GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid, KMK-Zertifikat, Lob 1,8); Laura Diener, Erlenbach (BRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid, Preis 1,0); Robin Dosch, Wertheim-Bestenheid (BRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid, KMK-Zertifikat); Kristin Marie Düll, Külsheim (Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kreuzwertheim-Wiebelbach, KMK-Zertifikat); Lukas Eckert, Freudenberg (alfi GmbH, Wertheim-Bestenheid, Lob 1,8); Celine Esch, Wertheim-Bettingen (Lutz Pumpen GmbH, Wertheim-Bestenheid); Adrian Goldschmitt, Külsheim-Eiersheim (Deutsche Everlite GmbH, Wertheim-Bestenheid); Benedikt Grünewald, Schollbrunn (BRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid, Lob 1,9); Jana Herbach, Werbach (mbo Oßwald GmbH & Co KG, Külsheim-Steinbach, Lob 1,8); Jasmin Jungwirth, Wertheim-Mondfeld (Eugen Woerner GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid); Charlotte Krassmann, Hardheim (Deutsche Everlite GmbH, Wertheim-Bestenheid); Henrik Löber, Faulbach-Breitenbrunn (Rauch Möbelwerke GmbH, Freudenberg, KMK-Zertifikat); Kevin Michel, Großrinderfeld (Lutz Pumpen GmbH, Wertheim-Bestenheid, Preis 1,7); Eva Rötz, Marktheidenfeld (Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kreuzwertheim-Wiebelbach, KMK-Zertifikat); Lena Schapp, Külsheim (Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kreuzwertheim-Wiebelbach, KMK-Zertifikat); Franziska Schneider, Külsheim (König & Meyer GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid, Preis 1,5); Nils Strnad, Tauberbischofsheim (Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kreuzwertheim-Wiebelbach, KMK-Zertifikat); Saranda Zeqiri, Bischbrunn (Pink GmbH Thermosysteme, Wertheim);

KMK-Fremdsprachen-Zertifikat (Englisch) erhalten: Rebecca Calta (W3KE), Bianca Fritsche (W3KE), Marissa Hildenbrand (W3KE), Laura Duda (W3KI1), Monika Ries (W3KI1), Victoria Schlegel (W3KI1), Carina Wondollek (W3KI1), Theresa Zipf (W3KI1), Melina Baumann (W3KI2), Sandra Beck (W3KI2), Robin Dosch (W3KI2), Kristin Marie Düll (W3KI2), Henrik Löber (W3KI2), Eva Rötz (W3KI2), Lena Schapp (W3KI2), Nils Strnad (W3KI2)

Lob für gute Leistungen erhalten: Svenja Fecher (W3KI1) Lob 2,0, Marco Neubauer (W3KI1) Lob 2,0, Maximilian Noe (W3KI1) Lob 2,0, Benedikt Grünewald (W3KI2) Lob 1,9, Monika Ries (W3KI1) Lob 1,9, Anna Romag (W3KI1) Lob 1,9, Carina Wondollek (W3KI1) Lob 1,9, Sandra Beck (W3KI2) Lob 1,8, Lukas Eckert (W3KI2) Lob 1,8, Jana Herbach (W3KI2) Lob 1,8

Preis für herausragende Leistungen erhalten: Laura Duda (W3KI1) Preis 1,7, Kevin Michel (W3KI2) Preis 1,7, Lisa Neubauer (W3KI1) Preis 1,7, Leon Ries (W3KE) Preis 1,7, Marissa Hildenbrand (W3KE) Preis 1,6, Franziska Schneider (W3KI2) Preis 1,5, Melina Baumann (W3KI2) Preis 1,4, Christina Bils (W3KE) Preis 1,4, Daniela Mlynar (W3KI1) Preis 1,3, Laura Diener (W3KI2) Preis 1,0