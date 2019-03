Erfolgreiche „Minis“ sind weiter

Mit mehr als 12 Teilnehmern wurde die Mini-Meisterschaft im Tischtennis ein großer Erfolg. Der Veranstalter, die DJK TTC Kreuzwertheim, unter der Leitung von Landolin Platz, konnte das Turnier souverän abwickeln. Die teilnehmenden Schüler waren mit großem Ehrgeiz bei der Sache. Den Beobachtern wurden von den Schülern nicht zu erwartende Leistungen geboten und lässt den Verein hoffen, dass sich Jugendliche auch in Zukunft dem Tischtennisangebot in Kreuzwertheim zuwenden werden. Die Gewinner in den jeweiligen Altersklassen:

Jahrgang 2006 und 2007: 1. Samuel Kempf, 2. Josua Kempf, 3. Oliver Lutz

Jahrgang 2008 und 2009: 1. Christian Kardon, 2. Daris de Simone, 3. Jakob Kraft.

Jahrgang ab 2010: 1. Max Bockermann, 2. Simon Czekalo, 3. Nicolas Thiele. Die Sieger haben sich für den Kreisentscheid qualifiziert und dürfen ihr Können in der nächsten Runde unter Beweis stellen. ttc

