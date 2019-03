Erhaltung der Natur ist ihm ein besonderes Anliegen

Wertheim.Das Leben von Herbert Alexander Gebhardt ist durch politisches und gesellschaftliches Engagement geprägt. Auch mit 75 Jahren kandidiert er erneut für den Wertheimer Gemeinderat. Am heutigen Donnerstag feiert er seinen 75. Geburtstag.

In Russland geboren

Geboren wurde der Jubilar am 28. März 1944 in Miltenberg. Nachdem sein Vater Karl kurz nach seiner Geburt in Russland gefallen war, zog ihn seinen Mutter Liselotte Gebhardt alleine groß. Bekannt war sie in Wertheim vor allem als Wegemarkiererin für den Odenwaldclub.

Aufgewachsen ist Gebhardt in Stadtprozelten, wo er von 1950 bis 1955 die Volksschule besuchte. 1955 zog die kleine Familie in ein Haus in Wertheim, in dem der Jubilar noch immer wohnt.

In der Main-Tauber-Stadt besuchte er das Alt- und Neusprachliche Gymnasium Wertheim (heute Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium). Nach seinem Abitur im März 1964 absolvierte er ein diakonisches Jahr in Bethel/Bielefeld. Dort war er als Hilfspfleger in einem Heim für Männer mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung tätig.

1965 begann Gebhardt sein Lehramtsstudium für Gymnasien mit den Fächern Biologie und Erdkunde in Bonn. Zwei Jahre später wechselte er nach Heidelberg. Seinen Vorbereitungsdienst von 1971 bis 1973 absolvierte er ebenfalls dort. Danach wurde er an das Ganztagsgymnasium Osterburken versetzt, wo er bis 2007 tätig war. „Dort habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, sowohl dienstlich, als auch privat“, sagte er.

Seit 1975 war Gebhardt verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. 2005 trennte sich das Paar. In Osterburken begann die politische Laufbahn des Jubilars. Nachdem er mit der bisherigen Politik im Stadtrat unzufrieden war, gründete er mit einigen weiteren Kandidaten eine eigene Liste. Für diese zog er 1984 in den Gemeinderat ein, dem er 15 Jahre lang angehörte.

Mitglied der ÖDP

1987 wurde er Mitglied der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP). Von 1994 bis 99 war er für die Partei Kreisrat im Neckar-Odenwald-Kreis.

Außerdem fungierte er 22 Jahre lang als Landesschatzmeister. Anschließend übernahm er das Ehrenamt des Landesbuchhalters, der den Landesschatzmeister unterstützt. Dieses Amt hat er noch immer inne. Seit vier Jahren ist er zudem Kreisschatzmeister der Partei im Main-Tauber-Kreis.

Auch außerhalb der Politik ist er sehr engagiert. So war er unter anderem sechs Jahre lang Ortsverbandsvorsitzender des DRK-Ortsvereins Osterburken. Seit Jahren gehört er dort dem BUND-Vorstand an. Zudem ist er Mitglied im Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Für die evangelische Kirche war er sowohl in seinem damaligen Wohnort als auch im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg im Bezirkskirchenrat und der Bezirkssynode tätig. Außerdem hielt er als Prädikant Gottesdienste ab und nahm Taufen vor.

Nach seiner Pensionierung 2007 zog er zurück nach Wertheim. In der Main-Tauber-Stadt war er sechs Jahre Mitglied des Ältestenkreises der Stiftspfarrei und des Kirchengemeinderats. Noch immer wirkt er als Prädikant.

Gebhardt ist zudem Mitglied des Fremdenverkehrsvereins und seit letztem Jahr dessen Kassier. Außerdem gehört er dem Historischen Verein an. „Da bin ich in die Fußstapfen meiner Mutter getreten.“ 2014 kandidierte er bereits für den Wertheimer Gemeinderat, verpasste aber den Einzug ins Gremium.

Auch bei der Kommunalwahl in diesem Jahr tritt er erneut an, diesmal für die neu gegründete „Bürgerliste“ Wertheim. „Ein großes Anliegen ist mir die Erhaltung dieses einzigartigen naturbelassenen Gebiets im Reinhardshof.“, begründete er die erneute Kandidatur. Seit gut einem Jahr engagiert er sich ehrenamtlich beim Malteser Besuchsdienst in der Rotkreuz Klinik.

Seit dem Ruhestand widmete er sich zudem dem Sport. So hat er 2018 zum sechsten Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt, und nahm letztes Jahr erstmals am Wertheimer Messelauf in der Kategorie Nordic Walking teil. Außerdem ist er im Tanzkreis Wertheim aktiv. „Ich hoffe, ich finde zukünftig mehr Zeit für mich und meine Partnerin, sowie für das Reisen“, stellte er abschließend fest. Gefeiert wird der Ehrentag mit Freunden.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019