Erholung und Erfahrung

Stadtprozelten.Der zweite bundesweite Natur-Erlebnistag findet am Sonntag, 27. Mai, in verschiedenen Regionen statt – unter dem Motto „Erholen, erfahren, erleben“ werden vielfältige Erlebnisse geboten. Die Teilnahme an diesem erlebnisreichen Tag ist kostenfrei und für jeden zugänglich.

Die positiven Wirkungen der Natur auf die Gesundheit der Menschen ist richtungsweisend für den Verein Erlebnisraum Mensch Natur. Er bietet gemeinsame Erlebnisse für Erwachsene und Kinder in immer mehr Teilen Deutschlands.

Diese können von Groß und Klein auch in der Region erlebt werden, genauer in Stadtprozelten.