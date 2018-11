Erinnerung an die Opfer und Mahnung

Freudenberg.Vor 80 Jahren in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland viele Synagogen. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Mit diesem Datum, der Reichspogromnacht, begann die systematische Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten. Als Erinnerung an diese schlimmste Zeit der deutschen Geschichte und als Mahnung für alle werden in Freudenberg am Freitag, 9. November, um 19 Uhr die Glocken läuten. Gleichzeitig lädt die Pfarrgemeinde die ganze Bevölkerung dazu ein, an der Gedenktafel in der Zollgasse gemeinsam für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und diese zu erinnern.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018