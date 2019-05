Erinnerung an Jugendjahre

Kembach.Jubelkonfirmation wurde in der evangelischen Kirche in Kembach gefeiert. Pfarrer Bernhard Ziegler konnte in der geschmückten Barockkirche Frauen und Männer zum Festgottesdienst begrüßen, die ihre Eiserne, Diamantene und Goldene Konfirmation feierten.

Gemeinsam erlebten die Jubelkonfirmanden einen schönen Festtag, verbunden mit viel Erinnerungen an die gemeinsam erlebten Jugendjahre. Ihre Goldene Konfirmation feierten Monika Frese, Gisela Waldbüßer, Manfred Friedrich, Richard Hörner, Wolfgang Hörner und Ewald Weimer.

Diamantene Konfirmation feierten Katharina Diehm, Hermann Gramlich, Roland Hoh und Dieter Lernbecher sowie Eiserne Konfirmation Ilse Hettinger, Helga Hörner, Ilse Kraft, Bernhard Oberdorf und Helmut Ries. hw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.05.2019