Erinnerungen an eigene Auftritte werden wach

Wertheim/Kreuzwertheim.Wenn morgen Abend die neue Staffel der Casting-Show „The Voice Kids“ beginnt, sind zwei Zuschauer garantiert dabei: Vorjahressiegerin Anisa Celik und Julian Roth, der ebenfalls weit gekommen ist.

„Klar sitze ich vor dem Fernseher“, lässt die mittlerweile elfjährige Anisa auf die entsprechende Frage keinen Zweifel und löffelt ihr Himbeer-Spaghetti-Eis. „Ich kann es kaum erwarten – und kaum glauben, dass es schon ein Jahr her ist, seit ich selbst dabei war.“

Julian, der im Juni 15 wird, outet sich als Fan der Sendung, „von Anfang an“. Noch heute erinnert er sich gerne an seine eigene Teilnahme, bei der er mit seiner außergewöhnlichen Stimme – vor allem für eine Show dieser Art – weiter gekommen ist, als er es selbst für möglich gehalten hat: „Es war schön, das mal zu sehen, mitzukriegen, wie es da läuft.“

Für Anisa hat sich mit ihrem Sieg ein Traum erfüllt. „Ich will mal Sängerin werden, auf jeden Fall“, verkündet sie. Musik zu studieren, steht ebenfalls in ihrer Zukunftsplanung. Reisen will sie, Leute kennenlernen.

Das vergangene Jahr war schon ein Vorgeschmack auf das, was da kommen könnte. Nach ihrem Erfolg hat es jede Menge Anfragen gegeben. „Wenn es nach Anisa ginge, würde sie auf jeder Hochzeit tanzen“, lacht ihre Mutter Yasemin Celik. „Dann wäre aber so gut wie keine Schule mehr möglich.“ Für sie und ihren Mann Murat stand es nie in Frage, „dass wir Anisa unterstützen, ihren Traum zu erfüllen“. Das habe zwar bisher schon viel Zeit gekostet und Organisationstalent erfordert, „aber wir haben es hinbekommen“. Es sei „gut, dass es Oma und Opa gibt“, ergänzt die Tochter.

Auf die Elfjährige ist in den vergangenen Monaten vieles eingestürmt. Sie ist beim Museumsuferfest in Frankfurt am Main aufgetreten, hat bei einem Sommerfest vor Wincent Weiß gesungen und in Berlin den Song „Unaufhaltbar“ aufgenommen, das Titellied der Disney-Kampagne „Glaube an Dich, Prinzessin“. In Berlin fand auch ihr, so Anisa, bisher schönster Auftritt statt: Bei der „Tribute to Bambi“-Gala lief sie mit dem Schauspieler und Moderator Jochen Schropp über den blauen Teppich und traf beispielsweise den ehemaligen Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg.

Und dann wäre dann ja noch Mark Forster, ihr Coach bei „The Voice Kids“. Mit ihm hat sie ab und zu Kontakt, verrät Anisa. Forster hat sie zu seinem Konzert in Bad Mergentheim eingeladen. Über eine WhatsApp-Gruppe pflegt sie auch noch Verbindungen zu anderen Teilnehmern der Casting-Show.

„Den Julian kannte ich vorher gar nicht“, lacht sie – erstaunlich, wenn man weiß, dass beide in Kreuzwertheim wohnen. Und wie der 14-Jährige besucht jetzt auch Anisa (seit Herbst 2018) das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim. Ihr Lieblingsfach dort? Musik natürlich. Sie singt in der Big Band und spielt Gitarre. Und sonst? Da braucht die 11-Jährige ein wenig, ehe sie Englisch nennt. „Das macht Spaß, hilft bei den Liedtexten und die Lehrerin ist ziemlich nett.“

Die Zukunftspläne, die Julian Roth derzeit schmiedet, haben nur wenig mit Musik zu tun. Jura will er später mal studieren, Anwalt werden. Seine Teilnahme bei „The Voice Kids“ sieht er heute ziemlich abgeklärt. „Es war eine schöne Zeit, aber es ist auch gut, dass es vorbei ist.“ Wobei er die Erfahrungen nicht missen möchte. Dass er es bis in die sogenannten „Sing offs“ geschafft hat, erstaunt ihn nach wie vor ein wenig.

Eigentlich hatte er schon in den vorangegangenen „Battles“ mit seinem Ausscheiden gerechnet, zumal ihm der Song, der ihm und seinen beiden Partnern zugeteilt worden ist, gar nicht gefallen hat. „Ich hab ihn gesehen und hab gesagt, ich bin raus“, erinnert er sich. War er aber bekanntlich nicht.

Wie Anisa hat auch Julian infolge der Fernsehpräsenz zahlreiche Anfragen erhalten und bekommt sie nach wie vor. Nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist ihm sein Auftritt bei der „Hope Gala“ in Dresden, wo er neben und mit Stars wie Paul Potts oder Eva Lind auf der Bühne stand und wo ihn auch das ganze drumherum ziemlich beeindruckt hat: Hotelzimmer, Limousinenservice, eigene Garderobe.

Auch er steht via WhatsApp noch in Kontakt mit anderen Teilnehmern der Casting-Show. Gesangsstunden beim Musizierkreis Kreuzwertheim nimmt Julian aber nicht mehr. Er konzentriert sich auf den Unterricht an der Hochschule für Musik in Würzburg. Anzeichen für den gefürchteten Stimmbruch gibt es bei dem Teenager noch nicht. Und er ist auch ziemlich zuversichtlich, dass es mit der „Gesangskarriere“ danach nicht vorbei sein wird. „Ich glaube, die Qualität der Stimme wird bleiben und sich nur die Stimmlage verändern. Ein tiefer Ton kommt dazu, ein hoher geht.“ ek

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019