Erkenntnisgewinn: Wein ist nie nur Wein

Schon Horaz berichtete über die Macht des Weines, der in Südeuropa bis heute ein Grundnahrungsmittel sei. Von Goethe war bekannt, dass er dem Wein sehr zugetan war, jedenfalls solange bis er eines Tages selbst bemerkte, dass seine Schaffenskraft durch den übermäßigen Genuss doch beeinträchtigt wurde. Die Trink-Orgien des Alexander des Großen, das bis heute auftretende „Trink-Athletentum“, der „Schluckheroismus“ auf Traditionsfesten wie dem Oktoberfest in München und dem St-Rochusfest in Bingen wurde ebenso thematisiert wie die daraus auch entstandenen, historisch überlieferten Trink-Wetten, die die Existenz von hinterbliebenen Familien sicherten. Vielen Zuhörern kam hier sicherlich der rettende Drei-Liter-Trunk des Rothenburger Bürgermeisters Nusch im Dreißigjährigen Krieg in den Sinn.

Brüderschaft mit dem Tod

Das Gedicht „Der Tod“ von Ephraim Lessing schilderte die Brüderschaft mit dem Tod, Goethe hörte den Winzern auf Volksfesten zu und notierte Bauernregeln wie „trockener April ist nicht des Bauern Will“.

Die Weingenussarten in der ehemaligen DDR waren bestimmt von der geringen Verfügbarkeit und der begrenzten Auswahl, so dass die „werktätige Masse“ weniger „sozialistische Bruderweine“, sondern Bier und hochprozentige Getränke bevorzugte. Reiseberichte und Konversationen zwischen Wirten und Künstlern, zwischen Kennern und Genießern mündeten immer wieder in Erkenntnissen wie „Wein ist nie nur Wein“, er sei Einsamkeit und Gesellschaft und er sei unterschiedlich je nach Alter des Weines und Alter des Trinkers.

Mit einem Originalbericht des Dichters Wilhelm Hauff von einer Zechnacht in einem Bremer Weinkeller – der bis heute erhalten ist – verwischten die Geister des Weines die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit. Ob es nun wirklich immer am 1. September um Mitternacht im Weinkeller spukt oder ob die drei geleerten Flaschen 1820er Wein der wahre Grund der Erscheinungen waren, bleibt der Fantasie (und der Lebenserfahrung) der Zuhörer überlassen.

So groß wie die Vielfalt der Weingeschichten von Antje und Martin Schneider war die Musikfolge, die Angela Maria Stoll zwischen den Texten und manchmal als Begleitung synchron zu den Texten beisteuerte. Von einem erfrischenden „Saltarello“ aus einem alten Antwerpener Tanzbuch bis hin zu Gabriel Faurés „Nocturne Nr. 6“ und von Bachs Choral „Ich bins, ich sollte büßen“ bis zum Trinklied „Im tiefen Keller sitz’ ich hier“ fehlte keine Stilrichtung und kein Stimmungsbild.

Dr. Jörg Paczkowski hatte schon bei der Begrüßung auf die verbindende Seriosität des Förster-Flügels hingewiesen. Nach dem erlebten Programm „In Vino Veritas“ konnte man dies bestätigen und nach dem Programm im Gespräch mit den Künstlern – natürlich bei einem weiteren Glas Wein – bekräftigen und vertiefen.

