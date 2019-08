Erlebnisse im Tierpark

Wertheim.In der ersten Ferienwoche bot der Stadtjugendring Wertheim (SJR) gleich zwei abwechslungsreiche Exkursionen für Kinder an. Am Montag ging es auf Entdeckertour im Tierpark Sommerhausen. Am Freitag wurden die Kinder auf der Scherenburg Gemünden vom Kindertheater über „Jim Knopf und die wilden 13“ begeistert.

Betreut wurden die Teilnehmer dabei von den ehrenamtlichen Betreuern Birger-Daniel Grein und Thomas Ulbricht, sowie SJR-Patin Nina Ulbricht. Im Tierpark unterstützten zusätzlich die Paten Laurenz Nöth, Verena Löser und Luis Busse. Paten sind ehemalige Teilnehmer die im Rahmen einer eigenen umfangreichen Ausbildung dazu qualifiziert werden, die jungen Entdecker sowie die Betreuer zu unterstützen.

Der Vormittag im Tierpark war zwei besonderen Entdeckeraktionen gewidmet. Die Älteren der 31 Kinder gingen mit Hilfe von GPS-Geräten auf Spurensuche. Die jüngeren erlebten eine Tierparksafari zu vielen vor allem heimischen Tierarten.

Nachdem geklärt war, was eine Safari überhaupt ist, ging es in einem Quiz um die besonderen Eigenschaften der großen afrikanischen Tiere. Im Tierpark galt es anhand der Fußspuren die richtigen Tiere zu finden. Elefanten und Co waren dort zwar nicht zu entdecken. Aber auch die heimischen Tiere begeisterten den Nachwuchs.

Besonders gut kam das Streicheln und Füttern an. Der Freitagnachmittag bot dann ein besonderes Theatererlebnis für rund 30 Kinder. Bei der Geschichte um Jim Knopf, Lukas den Lokomotivführer und ihre Freunde konnten alle viel lachen, aber auch mitfiebern. Nach der Aufführung wurde die Chance genutzt, mit den Schauspielern ins Gespräch zu kommen und mit ihnen Fotos zu machen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019