Erlebtes in die Kunst der Literatur betten

Das neue Buch von Dieter Fauth, Konrektor der Comenius Realschule und Initiator des Projekts Stolpersteine in der Main-Tauber-Stadt, liegt vor: „Anna Seghers im Licht ihrer Freundinnen“.

Wertheim. Längst aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwundenen Personen wieder Gesicht und Stimme zu geben, ihre Biografien akribisch zu erforschen und ihre Beziehungen zueinander einzuordnen, ist eine mühselige und langwierige Arbeit. Dieter Fauth liegt eine solch tiefe Recherche. Er spekuliert nicht, sondern hält sich an Fakten, deren Findort er in den Fußnoten belegt.

Schon in seinem bald 800 Seiten starken Monumentalwerk „Wertheim im Nationalsozialismus aus Opferperspektiven. Gedenkbuch zum Projekt Stolpersteine“ hat er bewiesen, wie eindrücklich die Geschichten der Menschen sind, die im Nationalsozialismus gedemütigt, verfolgt, verschleppt und ermordet oder in den Konzentrationslagern vernichtet wurden. In diesem Buch, auf den Seiten 668 und 687, ist die Rede von Katharina Schulz aus Lindelbach. Das Kapitel ist mit „Überlebendenliste politisch und religiös Verfolgter“ überschrieben.

Zu lesen ist da, dass Katharina Schulz, die Käthe genannt wurde, von 1926 bis 1937 Kinderfrau bei Netty Radvanyi, geborene Reiling, war. Diese Frau gab sich später den Künstlernamen Anna Seghers. Elf Jahre stand Katharina Schulz mit einigen Unterbrechungen im Dienst der Eheleute Radvanyi. Dieter Fauth erzählt diese Geschichte.

Als Dienstmagd in Anstellung

Wie die 1897 in Lindelbach geborene Katharina schon während ihrer Volksschulzeit in einem Nachbardorf in Anstellung war, ihre Spur später nach Essen und von dort nach Heidelberg führte. In der Universitätsstadt war sie bei dem aus Nassig stammenden Kirchenrat Schenck als Dienstmagd angestellt. Dort sollte sie um das Jahr 1922 auch dem Ehepaar Radvanyi begegnen, das zu einem Kreis christlich-sozialistischer Studenten gehörte, die sich im Hause Schenck trafen.

Auch die Chemiestudentin Elisabeth Triebel, später Zakowski, gehörte dazu. Zwischen Netty Radvanyi (Anna Seghers), Katharina Schulz und Elisabeth Zakowski sollte eine nahezu lebenslange Freundschaft entstehen, deren Wurzeln im Widerstand gegen das NS-Regime liegen, auch wenn die drei Frauen diesen „in unterschiedlicher Form und Intensität“, wie Dieter Fauth schreibt, lebten und erlebten.

Schicksale

Die jüdische Kommunistin Anna Seghers musste mit ihrer Familie fliehen – erst nach Frankreich, dann über die USA nach Mexiko. Elisabeth Zakowski, promovierte Chemikerin und Mitglied der Frankfurter Widerstandsgruppe „Rote Hilfe“, war von Januar 1937 bis März 1940 im Gefängnis. Ihr Ehemann Josef hatte sich im November 1936 im Gefängnis erhängt. Neben der Doktorwürde wurden Elisabeth Zakowski auch die bürgerlichen Rechte für fünf Jahre entzogen sowie ihr Haus in Frankfurt enteignet.

Katharina Schulz blieb bis zur Emigration der Radvanyis nach Übersee auch in deren französischem Exil in Meudon nahe Paris mit einigen Unterbrechungen Kinderfrau der Familie. Im Anschluss nahm sie weitere Anstellungen an und kehrte letztlich 1943, im Alter von 45 Jahren, nach Lindelbach zurück.

Diese drei Leben nimmt Dieter Fauth in den Fokus und beleuchtet, wie sich die Erzählungen von Katharina Schulz und Elisabeth Zakowski in den frühen Werken Seghers, „Kopflohn“ und „Das siebte Kreuz“, ihren Niederschlag finden. Die „Obere Eichelgasse“, so Fauth, ist in Deutschland nur ein einziges Mal belegt – in Wertheim. Dort hat Katharina Schulz’ Schwester Eva Dorothea mit ihrem Mann gelebt und eben in dieser „Oberen Eichelgasse“ geschieht im Roman „Kopflohn“ ein Mord.

Die Stadt, in der Seghers ihre Geschichte beschreibt, heißt im Roman Billingen, das Dorf, um das es geht, Oberweilerbach. Anhand der beschriebenen Topografie erkennt der Autor in Billingen Wertheim und in Oberweilerbach Lindelbach. Auch in der Person der Marie findet sich eine biografische Nähe zu Katharina Schulz. Und er schließt daraus, dass Katharina Schulz Anna Seghers viel von ihrer Heimat und der Situation vor Ort erzählt haben muss.

Erfahrungswissen genutzt

Als dritte Frau führt Fauth Lenelore Wolf an, die ebenfalls im Frankfurter Widerstand aktiv war. Elisabeth Zakowski und Lenelore Wolf haben Anna Seghers, der „Outsiderin“, die Arbeit im Widerstand nahegebracht, die Autorin hat sie adaptiert und literarisch verdichtet. Seghers hat, schließt Dieter Fauth, das Erfahrungswissen der Freundinnen über das Buchwissen gestellt, die vorderen Taunusdörfer ebenso beschrieben wie Wertheim und die Dörfer im Umkreis.

Dieter Fauth hat sich den Biografien der beiden Frauen Katharina Schulz und Elisabeth Triebel achtsam genähert und deren narrativen Einfluss auf die beiden Exilromane von Anna Seghers sorgsam herausgearbeitet. Die Tiefe seiner Recherche verdeutlichen gerade bei Elisabeth Zakowski, wie brüchig Lebensgeschichten sein können und wie hoch die Hürden für eine Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime nach dem Zweiten Weltkrieg waren, um im bürgerlichen Leben wieder Fuß zu fassen.

Anna Seghers Roman „Das siebte Kreuz“ sieht Fauth als Gesamtkunstwerk, mit dem die Autorin „zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus ermutigen wollte und das uns heute Mahnung sein kann für künftige, schwierige Zeiten, die uns alle noch einholen könnten“.

Dieter Fauth ist mit seinem Buch ein Rückblick auf eine Zeit gelungen, die fern scheint, menschlich aber sehr nah an den Wurzeln des Existenziellen liegt. Es sind immer Menschen, die denken und handeln, die Verantwortung übernehmen, ihrer Überzeugung gemäß agieren. Doch es sind eben auch Menschen, die mitlaufen oder sich instrumentalisieren lassen, die spitzeln und denunzieren.

Wie schnell das gehen kann, zeigt die Historie, die hinter den von Dieter Fauth geschilderten Biografien steht.

