Erlös geht an die Kitas

Wertheim.Das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim gastiert am Dienstag, 15. Mai, um 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert in der Stiftskirche. Die Profimusiker der Bundeswehr unterstützen mit ihrem Einsatz die Sprachförderung in den Kindertagesstätten der evangelischen Kirchengemeinde.

Sprachlicher Austausch

Wer mit seinen Mitmenschen gut in Kontakt kommen möchte, ist auf Kommunikation angewiesen. Von frühester Kindheit an lernen wir durch den sprachlichen Austausch. Doch diese Entwicklung verläuft nicht immer problemlos.

Sprachliche Defizite in der kindlichen Entwicklung können verschiedene Ursachen haben: Berufstätige Eltern haben nicht immer die Zeit, um sich in Ruhe mit ihrem Kind zusammenzusetzen und beispielsweise vorzulesen. Dadurch erweitert sich nicht nur der Wortschatz sondern auch das Ausdrucksvermögen. Ein pausenloser Konsum elektronischer Medien hemmt hingegen die eigene Sprachfähigkeit und wer dann noch einen Migrationshintergrund in seiner Familiengeschichte mitbringt, tut sich oft doppelt schwer.