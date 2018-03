Erlös geht an Ministranten

Anzeige

Hofgarten.Das Gemeindeteam von St. Lioba hat zum Fastenessen ins evangelische Gemeindehaus im Hofgarten eingeladen.

Beteiligt waren auch die Ministranten, die dieses Jahr nach Rom fahren, für die der Erlös des Fastenessens bestimmt ist. Zunächst gab es eine schmackhafte Gemüsesuppe mit Fleischeinlage, für die Kinder eine Quiche, danach Kaffee mit einfachem Kuchen. Die aufgestellten Tische waren alle besetzt und man kam gut miteinander ins Gespräch. Die Rom-Ministranten dürfen sich auf eine gute Spende freuen.

Wanderung nach Urphar

Christa Michelfeit, die Sprecherin des Gemeindeteams St. Lioba, wies auf die nächste Aktion hin, einer Wanderung nach Urphar mit Führung in der Wehrkirche und anschließender Einkehr in die Pizzeria, am Samstagnachmittag, 7. April. kg