Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft

bestenheid.Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, gegen 13.45 Uhr, in Bestenheid auf dem Gelände eines Discounters zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels einer Machete. Ein 19-jähriger Staatenloser griff im Eingangsbereich des Marktes einen 29-jährigen Syrer mit einer Machete an und verletzte diesen schwer am Arm. Der Täter wurde von mehreren Zeugen verfolgt und zur Aufgabe bewegt. Er ließ sich von der Polizei in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr besteht nicht. Obwohl sich Täter und Opfer kennen, sind die Hintergründe der Tat bisher nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim ermitteln. Der 19-Jährige wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018