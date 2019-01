Eröffnung des Dorfmuseums war wichtigstes Ereignis

Reicholzheim.Für Vorsitzenden Rolf Sommer war die Eröffnung des Dorfmuseums der wichtigste Punkt in seinem Jahresbericht im Rahmen der Hauptversammlung des Heimatvereins Reicholzheim. Nach mehr als fünf Jahren Arbeit war die Einweihung am 30. April 2018. Rund 80 000 Euro hat der Verein in diese Maßnahme, vor allem für den Brandschutz, investiert.

Das Interesse an dem Museum sei groß. Nicht zuletzt deswegen werde es in diesem Jahr vermutlich zwei sonntägliche Museumsfeste an noch festzulegenden Terminen geben. Für Gruppen werden darüber hinaus aber auch Sonderführungen angeboten. Sommer bedankte sich bei allen Helfern und Handwerkern für deren jahrelange Unterstützung.

Kassenwart Markus Hüblein berichtete von einer unverändert guten Entwicklung. Dies sei allerdings nötig, weil auch in den nächsten Jahren noch erhebliche Investitionen im Museumsanwesen anstehen. Hüblein und Sommer dankten den Spendern für deren großzügige Hilfe. Kassenprüfer Erich Saur bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und entlastete den Vorstand.

Als eine der nächsten Maßnahmen wird der Verein die beiden Hoftore im Anwesen „Stern“ in fränkischem Stil mit Schwarzkieferholz erneuern,wie die Verantwortlichen mitteilen. Außerdem wird der Fundus des Museums kurzfristig durch zwei größere Sachspenden erweitert. Danach wird es vermutlich einen Annahmestop geben.

Das Erzähl-Café der Johanniter-Altenpflegeschule war im letzten Jahr zweimal im Gasthaus „Stern“. Die nächste Veranstaltung ist am 11. Februar. In diesem Gastraum fand im Oktober auch der erste Reicholzheimer Seniorennachmittag statt. Mit 95 Personen sei er außerordentlich gut besucht gewesen. Vorsitzender Sommer bedankte sich beim Bewirtungsteam und Robert Bruckbauer für seinen fundierten geschichtlichen Beitrag. Die Altenbegegnungen werden auch in diesem Jahr fortgeführt. Bei Kaffee und Kuchen werde es wieder Erzählungen über Reicholzheimer Gegebenheiten der letzten hundert Jahre geben.

Von Paul Weidinger wurden dem Verein die Unterlagen über die ehrenamtlichen Obstschätzungen seit Beginn 1950 bis zur Beendigung der Erhebungen im Jahre 2005 übergeben.

Diese punktgenauen Aufzeichnungen belegen, dass die Unter-schiede zwischen den Schätzungen des Landes und den tatsächlich ermittelten Zahlen doch ganz erheblich waren.

