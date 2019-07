Eröffnungsfilm ist bereits ausverkauft

Wertheim.In kurzer Zeit hat sich das Wertheimer Burgfilmfest zu einem Veranstaltungshöhepunkt in den Sommerferien entwickelt. So ist der Eröffnungsfilm für die fünfte Auflage des Open-Air-Kinos bereits ausverkauft: Es gibt für „Bohemian Rhapsody“ am Donnerstag, 15. August, auch an der Abendkasse keine Tickets mehr, wie Burgmanager Christian Schlager mitteilt.

Alternativ empfiehlt Schlager den Kinohit „Rocketman“. Der sei „ebenfalls großartig“, erklärt der Burgmanager. Die Filmbiografie über die jungen Jahre von Elton John läuft am Freitag, 23. August, auf der Burg. „Auch Mamma-Mia-Fans dürften dank der Musical-Nummern von diesem Film begeistert sein“, so Christian Schlager.

Das Programm

Das Programm des Burgfilmfests im Überblick: Donnerstag, 15. August: „Bohemian Rhapsody“; Freitag, 16. August: „Pets 2“; Samstag, 17. August: „Der Junge muss an die frische Luft“; Sonntag, 18. August: „Ballon“; Montag, 19. August: „Alladin“; Dienstag, 20. August: „A Star is born“; Mittwoch, 21. August: „Reiss aus – Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum“; Donnerstag, 22. August: „Pulp Fiction“; Freitag, 23. August: „Rocketman – Elton John“; Samstag, 24. August: „25 km/h“; Sonntag, 25. August: „Green Book – Eine besondere Freundschaft“; Montag, 26. August: „Fisherman´s Friends – vom Kutter in die Charts“; Dienstag, 27. August: „Monsieur Claude 2“.

Eintrittskarten sind online auf der Internetseite www.burgfilmfest.de zu erwerben oder bei der Buchhandlung Buchheim unter Telefon 09342/1320 erhältlich. stv

