Erschließungsstraße findet Mehrheit

Der Bauausschuss des Gemeinderats hat empfohlen, eine Erschließungsstraße zu bauen, die das Gewerbegebiet an die L 508 anbindet. Von Vockenroter Bürgern gibt es aber Widerspruch.

Wertheim. „Wir haben im Großen und Ganzen keine Hinderungsgründe“, lautete in der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt das Fazit von Baudezernent Achim Dattler zur geplanten Erschließungsstraße für die Erweiterung des Gewerbegebiets Reinhardshof. Diese Trasse soll mit einem Kreisverkehr an die L 508 – zwischen dem östlichen Ortsende von Vockenrot und der Grundschule Reinhardshof – angeschlossen werden und bis zur Karl-Carstens-Straße führen. „Unsere Unterlagen weisen nach: Es ist keine Überschreibung von Grenzwerten nachzuweisen.“ Später betonte er: „Ich sehe nicht, wo Vockenrot durch diese Straße einen Nachteil hat.“ Dafür sei sie „ein echter Vorteil für die Stadtteile Wartberg und Reinhardshof“.

Der Stadtteilbeirat Vockenrot ist dagegen der Meinung, dass die vorgesehene Anbindung an die L 508 nicht erforderlich ist. Man beruft sich dabei auf ein Gutachten der Bochumer Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen Brilon Bonzio Weiser. In diesem wird die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit der vorhandenen Straßenanbindung in das Gewerbegebiet Reinhardshof als unkritisch bewertet. Kurz gesagt: Eine Anbindung an die L 508 sei sinnvoll, aber nicht notwendig. Zusätzlich sprachen sich bis Ende Januar 172 Vockenroter Bürger in einer Unterschriftenliste gegen die geplante Anbindung aus, unter anderem wegen der Belastung durch zunehmenden Lkw-Verkehr. In der Sitzung des Bauausschusses unterstrich Ortsvorsteher Gerhard Albrecht diesen Standpunkt. „Sind dann 2,5 Millionen Euro überhaupt sinnvoll?“, fragte Albrecht.